हिंद महासागर पहुंचा ईरान-इजरायल युद्ध, ईरानी युद्धपोत को पनडुब्बी ने डुबोया-रिपोर्ट

श्रीलंका नौसेना के एक सूत्र ने रॉयटर्स को बताया कि फिलहाल हमें जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार 79 लोगों को बचाकर अस्पताल लाया गया है, जिनमें से एक गंभीर रूप से घायल है. माना जा रहा है कि 101 अन्य लोग लापता हैं और जहाज डूब गया है.

  • श्रीलंका के दक्षिणी तट के पास ईरानी फ्रिगेट आईरिस देना पनडुब्बी हमले में डूब गया और 101 लोग लापता हुए हैं
  • आईरिस देना जहाज भारत में मिलान 2026 नौसेना अभ्यास में भाग लेकर ईरान लौट रहा था और 78 लोग घायल हुए हैं
  • श्रीलंका की नौसेना ने बचाव अभियान चलाकर 79 लोगों को बचाया जिनमें से एक गंभीर रूप से घायल है
नई दिल्ली:

ईरान और इजरायल के बीच जारी संघर्ष हर बीतते दिन के साथ और बढ़ता दिख रहा है. रिपोर्ट्स के अनुसार श्रीलंका में तट के पास एक ईरानी जहाज को पनडुब्बी से निशाना बनाया गया है. इस हमले में अभी तक 101 लोगों के लापता होने की खबर है. बुधवार को श्रीलंका के दक्षिणी तट पर पनडुब्बी हमले के बाद ईरानी नौसेना का एक फ्रिगेट, आईरिस देना, कथित तौर पर डूब गया. 

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस हमले में कम से कम 101 लोग लापता हैं और 78 घायल हैं, जिनमें से 32 गंभीर रूप से घायल हैं.आईरिस देना मौदगे श्रेणी का फ्रिगेट है, जो भारत के विशाखापत्तनम में आयोजित मिलान 2026 बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास में भाग लेने के बाद ईरान लौट रहा था. इससे पहले, श्रीलंका के विदेश मंत्रालय ने कहा कि सेना ने डूबते ईरानी जहाज पर सवार 32 लोगों को बचा लिया है. स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी डॉ.अनिल जसिंघे ने बताया कि उनमें से एक की हालत गंभीर है, सात का आपातकालीन उपचार चल रहा है और अन्य को मामूली चोटों के लिए इलाज किया जा रहा है. 

श्रीलंका नौसेना के एक सूत्र ने रॉयटर्स को बताया कि फिलहाल हमें जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार 79 लोगों को बचाकर अस्पताल लाया गया है, जिनमें से एक गंभीर रूप से घायल है. माना जा रहा है कि 101 अन्य लोग लापता हैं और जहाज डूब गया है.विदेश मंत्री विजिथा हेरथ ने संसद को बताया कि श्रीलंका की नौसेना को सूचना मिली थी कि 180 लोगों को ले जा रहा जहाज आईरिस देना संकट में है, और द्वीप राष्ट्र ने बचाव अभियान के लिए जहाज और वायुसेना के विमान भेजे. युद्ध के 5वें दिन, अमेरिका और इज़राइल ने तेहरान और अन्य शहरों पर कई हवाई हमले किए. इज़राइल ने ईरानी नेतृत्व और सुरक्षा बलों को निशाना बनाया, जिसके जवाब में इस्लामी गणराज्य ने इज़राइल और पूरे क्षेत्र पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए.

वहीं दूसरी तरफ इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी) ने हिंद महासागर में ईरान की सीमा से सैकड़ों किलोमीटर दूर एक अमेरिकी विध्वंसक पोत पर हमला करने की घोषणा की है. कोर ने मंगलवार को यह घोषणा करते हुए कहा था कि युद्धपोत को "गद्र-380" और "तलाइह" मिसाइलों से निशाना बनाया गया था.गद्र मिसाइल एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल (एमआरबीएम) है जिसकी मारक क्षमता 2,000 किलोमीटर तक है और इसे सटीक हमलों और त्वरित तैनाती के लिए डिज़ाइन किया गया है.तलाइह एक रणनीतिक क्रूज मिसाइल प्रणाली है जो 1,000 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है. यह एक स्मार्ट मिसाइल है जो मिशन के दौरान लक्ष्य बदल सकती है, जिससे इसकी रणनीतिक क्षमताएं बढ़ जाती हैं.

आईआरजीसी ने कहा कि "शक्तिशाली हमले" के दौरान लक्ष्य ईरान की सीमा से 600 किलोमीटर से अधिक दूर था.कोर ने आगे कहा कि हमले के समय विध्वंसक पोत एक अमेरिकी टैंकर से ईंधन भर रहा था. कोर ने निष्कर्ष निकाला कि हमले के कारण दोनों पोतों पर "व्यापक आग" लग गई.इजरायल-अमेरिकी आक्रामकता के फिर से शुरू होने के जवाब में, जिसने शनिवार को इस्लामी गणराज्य को निशाना बनाना शुरू किया, भारतीय राष्ट्रीय सेना (आईआरजीसी) ने ट्रू प्रॉमिस 4 नामक एक अभियान शुरू किया है.अब तक, इसने कब्जे वाले क्षेत्रों के भीतर कई संवेदनशील और रणनीतिक ठिकानों पर हमले किए हैं, साथ ही कतर, संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत सहित पूरे पश्चिम एशिया क्षेत्र में कई अमेरिकी हितों पर जवाबी हमले किए हैं.

