क्या मूंगफली का छिलका खाना चाहिए? मूंगफली खाने से कौन सी बीमारी दूर होती है?

Mungfali Ke Chilke Ke Fayde: मूंगफली के कई फायदे हैं, लेकिन क्या कभी आपने इसके छिलके खाए हैं? अक्सर लोग मूंगफली के दानों को तो बड़े शौक से खाते हैं, लेकिन इसके पतले लाल छिलकों को बेकार समझकर फेंक देते हैं, जबकि ये छिलके भी सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. मूंगफली के लाल छिलकों में एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर और कई पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, जो शरीर को अंदर से मजबूत बनाने में मदद करते हैं. आइए जानते हैं इतने हल्के दिखने वाले ये छिलके हमारी सेहत के लिए कितने लाभकारी हो सकते हैं.

मूंगफली के छिलके किसके लिए अच्छे होते हैं?

पाचन: मूंगफली के छिलकों में फाइबर की मात्रा काफी अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो पाचन तंत्र को ठीक रखकर है, कब्ज से दिला सकता है और पेट को हल्का रख सकता है. जो लोग रोज़ाना थोड़ी मात्रा में छिलके खाते हैं, उनका पेट साफ रहता है और गैस जैसी समस्याओं से दूर रहते हैं.

इसे भी पढ़ें: सुबह खाली पेट अखरोट खाने से क्या फायदा होता है? 1 दिन में कितने अखरोट खा सकते हैं?

वजन: मूंगफली के छिलके फाइबर से भरपूर होते हैं, जो पेट को लंबे समय तक भरा रख सकते हैं और ज्यादा खाने से बचा सकते हैं, जिससे वजन को कंट्रोल किया जा सकता है. यह उन लोगों के लिए उपयोगी है जो वजन कम करना या कंट्रोल रखना चाहते हैं.

एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर: मूंगफली के छिलकों में रेस्वेराट्रोल जैसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो सेल्स को फ्री-रेडिकल्स के नुकसान से बचाते हैं, जिससे एजिंग धीरे होती है, त्वचा जवां दिखती है और कई तरह की स्किन से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम हो सकता है.

इम्यूनिटी: मूंगफली के छिलकों में मौजूद तत्व शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं, जिससे बदलते मौसम में होने वाली दिक्कतें जैसे सर्दी, खांसी और संक्रमण से लड़ने की क्षमता बढ़ सकती है. नियमित रूप से इनका सेवन इम्यूनिटी बूस्टर का काम कर सकता है.

मूंगफली का छिलका कैसे खाना चाहिए?

आप भुनी या उबली मूंगफली खाते समय उसके लाल पतले छिलकों को साथ में खा सकते हैं या फिर आप इन छिलकों को सुखाकर पाउडर बनाकर सलाद या स्मूदी में मिलाकर खा सकते हैं.

Watch Video: धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)