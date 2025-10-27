स्किन प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए क्या आप भी लगाती हैं चावल फेस मास्क? जानिए इसके बड़े नुकसान

Chawal face mask ke nuksan : आजकल हर कोई 'नैचुरल' और 'होममेड' नुस्खों के पीछे भाग रहा है. इंटरनेट पर आप कुछ भी सर्च करो, आपको चावल (Rice) के फेस मास्क के फायदे मिल जाएंगे. चावल का पानी हो या उसका पेस्ट, लोग इसे कोरियन ब्यूटी सीक्रेट मानकर खूब इस्तेमाल कर रहे हैं. यह स्किन को गोरा करने और बुढ़ापे को दूर रखने का दावा करता है, लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस चावल को आप इतना 'सेफ' मानकर लगा रहे हैं, वह आपकी स्किन को बड़ा नुकसान भी पहुंचा सकता है?

चावल में बहुत ज्यादा स्टार्च होता है. जब आप चावल को पीसकर या उसका पानी गाढ़ा करके चेहरे पर लगाती हैं, तो यह स्टार्च आपकी त्वचा के पोर्स में जमा होने लगता है. अगर आपकी स्किन पहले से ही ऑयली है या आपको मुहांसे (Acne) आते हैं, तो यह स्टार्च आपके पोर्स को 'चोक' कर देगा.

पोर्स बंद होते ही अंदर गंदगी और तेल जमा हो जाता है, जिसका सीधा नतीजा होता है और ज्यादा पिंपल्स और ब्लैकहेड्स. आपको लगेगा कि मास्क काम नहीं कर रहा, जबकि असलियत में वह आपकी दिक्कत बढ़ा रहा होता है.

बहुत सारे लोगों को चावल से एलर्जी नहीं होती, लेकिन जब आप इसे अलग-अलग चीजों (जैसे कच्चा दूध, शहद, या नींबू) के साथ मिलाकर लगाती हैं, तो रिएक्शन हो सकता है. इसके अलावा, अगर आप पिसे हुए कच्चे चावल का इस्तेमाल कर रही हैं, तो उसके छोटे-छोटे दाने आपकी स्किन को रगड़ सकते हैं, जिससे लाली (Redness) और जलन (Irritation) हो सकती है. सेंसिटिव स्किन वालों के लिए तो यह और भी खतरनाक है.

अगर आप फर्मेंटेड (खमीर वाला) चावल का पानी या बचा हुआ चावल का पेस्ट इस्तेमाल करती हैं, तो आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है. कमरे के तापमान पर रखा हुआ चावल का पानी या पेस्ट कुछ ही घंटों में बैक्टीरिया और फंगस का घर बन सकता है. जब आप यह बैक्टीरिया वाला पानी चेहरे पर लगाती हैं, तो स्किन इन्फेक्शन और भयानक एलर्जी होने का चांस 100% बढ़ जाता है. इसे हमेशा फ्रेश बनाकर ही इस्तेमाल करें और स्टोर करने की गलती बिलकुल न करें.

अक्सर लोग चावल के मास्क को ज्यादा देर तक सूखने देते हैं. जब यह मास्क पूरी तरह से सूख जाता है, तो यह आपकी त्वचा की ऊपरी परत से नमी (Moisture) को खींच लेता है. अगर आपकी स्किन पहले से ही रूखी है, तो यह मास्क उसे और ज्यादा कठोर और बेजान बना सकता है.



हफ्ते में एक बार से ज्यादा इसका इस्तेमाल न करें और हमेशा इसे लगाने से पहले कान के पीछे या हाथ पर पैच टेस्ट (Patch Test) जरूर करें. अगर आपको पहले से ही मुहांसों की समस्या है, तो चावल के गाढ़े मास्क के बजाय एक्सपर्ट द्वारा सुझाए गए क्लींजिंग (Cleansing) प्रोडक्ट्स का ही इस्तेमाल करना सबसे सेफ है.

