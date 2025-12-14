सर्दी में चेहरे पर 'हल्दी का लेप लगाने के हैं जबरदस्त फायदे

Haldi lep ke fayde : हल्दी सिर्फ रसोई का स्वाद बढ़ाने वाला मसाला नहीं है, बल्कि आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल सदियों से शरीर के रोगों से लड़ने में किया जा रहा है.हल्दी संक्रमण और रोगों से बचाती है, लेकिन त्वचा के लिए किसी हाइड्रा फेशियल से कम नहीं है. ये शरीर को भीतर से विषमुक्त करती है, रक्त को शुद्ध रखती है और त्वचा के गहरे स्तरों तक सूजन, रूखापन और बैक्टीरियल प्रभाव को खत्म करती है.

आयुर्वेद में हल्दी को हरिद्रा कहते हैं, जो कफ और पित्त को संतुलित करती है और इसका सेवन शरीर को अंदर से रोग मुक्त बनाता है. हल्दी घाव को तेजी से भरने में मदद भी करती है लेकिन आज हम हल्दी के कुछ आयुर्वेदिक लेप के बारे में बताएंगे, जो सर्दियों में चेहरे को शुष्क होने से बचाएंगे और त्वचा की चमक वापस लाने में मदद भी करेंगे.

हल्दी का उबटन लगाना. इसके लिए हल्दी, बेसन, दही, चंदन और सरसों के तेल का मिश्रण तैयार करें और चेहरे को साफ कर लगाएं. ये चेहरे पर ग्लो लाने में मदद करेगा और त्वचा के मृत कोशिकाओं को हटाकर दाग-धब्बों को कम करेगा. लेप के सूख जाने के बाद गुनगुने पानी से साफ कर लें और फिर नमी के लिए मॉइश्चराइजर लगा लें.

हल्दी और दूध का लेप. दूध की जगह घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. ये लेप खुजली और ड्राई स्किन को रिपेयर करने में मदद करेगा और दूध त्वचा की नमी बनाए रखेगा. अगर त्वचा पर ज्यादा रूखापन है तो हफ्ते में तीन बार इसे लगा सकते हैं.

हल्दी और नीम के पत्तों का लेप. बाजार में नीम के पत्तों का पाउडर आसानी से मिल जाता है. ये लेप चेहरे पर निकले मुंहासे और घाव को भरने में मदद करेगा. हल्दी और नीम दोनों में ही एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो घाव को भरने और संक्रमण को फैलने से रोकते हैं.

हल्दी और चावल के मांड का लेप. ये लेप चेहरे को कोमल बनाकर त्वचा को अंदर से साफ करेगा. कोरियन ट्रीटमेंट में भी चावल के पानी और मांड का इस्तेमाल होता है, जबकि आयुर्वेद में मांड को पहले ही औषधि माना है. ये लेप चेहरे में कसावट लाने का काम करेगा और त्वचा की चमक कई गुना बढ़ जाएगी.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)