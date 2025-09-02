विज्ञापन
विशेष लिंक

बिना पार्लर जाए स्किन को ग्लोइंग बनाने और टैन को हटाने के लिए अपनाएं ये घरेलू उपाय

Skin Tan Remedies: कामकाजी महिलाओं को काम के चलते बाहर निकलना पड़ता है. जिसके चलते उन्हें टैनिंग का सामना करना पड़ता है. अगर आप इसे दूर करना चाहते हैं तो इन घरेलू उपाय को अपना सकते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
बिना पार्लर जाए स्किन को ग्लोइंग बनाने और टैन को हटाने के लिए अपनाएं ये घरेलू उपाय
Skin Tan Remedies: स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए घरेलू उपाय.

Skin Tan Remedies In Hindi: ग्लोइंग स्किन भला किसे पसंद नहीं. लेकिन आज की हमारी वर्किंग लाइफ के चलते हम अपनी स्किन की केयर के लिए उतना समय नहीं दे पाते जितना देना चाहिए. टैन स्किन के चलते कलर सांवला नजर आने लगता है, जो हमारी सुंदरता (Beauty) को खराब करने का काम करता है. कामकाजी महिलाओं को काम के चलते बाहर निकलना पड़ता है. जिसके चलते उनमें ये समस्या काफी देखी जाती है. अगर आप भी अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाना चाहते हैं, इन घरेलू उपायों को अपना कर बिना पार्लर जाए चमकती स्किन पा सकते हैं.

टैन स्किन को दूर करने के घरेलू उपाय- (How To Remove Tan With Home Remedies)

1. नींबू-

टैन स्किन की समस्या से निजात पाने के लिए आप नींबू का इस्तेमाल कर सकते है. बस फ्रेश नींबू का रस निचोड़ें और इसे टैन से प्रभावित क्षेत्रों पर लगाएं. 10-15 मिनट के लिए लगा कर रखें और फिर साफ पानी से धो लें. ऐसा आप हफ्ते में 2-3 बार कर सकते हैं. इससे स्किन को ग्लोइंग बनाने में भी मदद मिल सकती है.

ये भी पढ़ें- शुगर रोगियों के लिए नेचुरल इंसुलिन का काम करती है मीठी नीम, जानिए इसके चमत्कारिक फायदे 

Latest and Breaking News on NDTV

2. शहद-

स्वाद में मीठा शहद सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. स्किन की टैन को हटाने के लिए नींबू के रस को शहद के साथ मिलाएं और टैन वाली जगह पर लगाएं. कुछ देर बाद इसे साफ पानी से धो लें. ये सिर्फ टैन को हटाने ही नहीं बल्कि, स्किन को सॉफ्ट बनाने में भी मददगार है.

3. टमाटर-

टमाटर एंटीऑक्सीडेंट और प्राकृतिक गुणों से भरा होता है. टमाटर को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. टैन स्किन हटाने के लिए टमाटर के पेस्ट को लगा सकते है. टमाटर में मौजूद लाइकोपीन टैन को कम करने और स्किन को चमकदार बनाने में मदद कर सकता है.  

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar on NDTV: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Remove Tan Naturally Without Going Parlour, Skin Tan Hatane Ka Gharelu Upaye, Skin Tan Remedies, Skin Tan Remove At Home, Lemon For Skin Tan, Honey For Skin Tan
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com