बिना पार्लर जाए स्किन को ग्लोइंग बनाने और टैन को हटाने के लिए अपनाएं ये घरेलू उपाय

Skin Tan Remedies In Hindi: ग्लोइंग स्किन भला किसे पसंद नहीं. लेकिन आज की हमारी वर्किंग लाइफ के चलते हम अपनी स्किन की केयर के लिए उतना समय नहीं दे पाते जितना देना चाहिए. टैन स्किन के चलते कलर सांवला नजर आने लगता है, जो हमारी सुंदरता (Beauty) को खराब करने का काम करता है. कामकाजी महिलाओं को काम के चलते बाहर निकलना पड़ता है. जिसके चलते उनमें ये समस्या काफी देखी जाती है. अगर आप भी अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाना चाहते हैं, इन घरेलू उपायों को अपना कर बिना पार्लर जाए चमकती स्किन पा सकते हैं.

टैन स्किन को दूर करने के घरेलू उपाय- (How To Remove Tan With Home Remedies)

1. नींबू-

टैन स्किन की समस्या से निजात पाने के लिए आप नींबू का इस्तेमाल कर सकते है. बस फ्रेश नींबू का रस निचोड़ें और इसे टैन से प्रभावित क्षेत्रों पर लगाएं. 10-15 मिनट के लिए लगा कर रखें और फिर साफ पानी से धो लें. ऐसा आप हफ्ते में 2-3 बार कर सकते हैं. इससे स्किन को ग्लोइंग बनाने में भी मदद मिल सकती है.

2. शहद-

स्वाद में मीठा शहद सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. स्किन की टैन को हटाने के लिए नींबू के रस को शहद के साथ मिलाएं और टैन वाली जगह पर लगाएं. कुछ देर बाद इसे साफ पानी से धो लें. ये सिर्फ टैन को हटाने ही नहीं बल्कि, स्किन को सॉफ्ट बनाने में भी मददगार है.

3. टमाटर-

टमाटर एंटीऑक्सीडेंट और प्राकृतिक गुणों से भरा होता है. टमाटर को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. टैन स्किन हटाने के लिए टमाटर के पेस्ट को लगा सकते है. टमाटर में मौजूद लाइकोपीन टैन को कम करने और स्किन को चमकदार बनाने में मदद कर सकता है.

