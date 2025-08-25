विज्ञापन
टैनिंग को तुरंत कैसे दूर करें? किचन में मौजूद ये 4 चीजें कर सकती हैं कमाल!

Tanning Removal Home Remedies: टैनिंग? इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपकी रसोई में ही मौजूद है. आइए जानते हैं किचन में पाई जाने वाली 4 ऐसी चीजों के बारे में जो टैनिंग से राहत दिलाने में कारगर हैं.

Tanning Removal Home Remedies: आजकल सन टैनिंग की समस्या आम है जो गर्मियों में धूप से निकलने वाली अल्ट्रा वॉयलेट किरणों के कारण होती है. टैनिंग स्किन का रंग बदल देती है जिससे त्वचा काली पड़ने लगती है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपकी रसोई में ही मौजूद है. आइए जानते हैं किचन में पाई जाने वाली 4 ऐसी चीजों के बारे में जो टैनिंग से राहत दिलाने में कारगर हैं.

टैनिंग कैसे दूर करें?

एलोवेरा: एलोवेरा में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो स्किन के लिए फायदेमंद हैं. इसे त्वचा पर लगाने से न केवल त्वचा को ठंडा रखा जा सकता है, बल्कि टैनिंग को भी दूर किया जा सकता है.

टमाटर: टमाटर का रस स्किन पर लगाने से टैनिंग को दूर किया जा सकता है. यह विटामिन सी का अच्छा स्रोत है, जो त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक है.

आलू: आलू मिनरल्स और फाइबर से भरपूर है. ऐसे में इसका रस स्किन पर लगाने से टैनिंग को दूर किया जा सकता है और स्किन को ग्लोइंग बनाया जा सकता है.

शहद: शहद में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो स्किन के लिए बेहद फायदेमंद है. इसे त्वचा पर लगाने से टैन को हटाया जा सकता है और स्किन को सॉफ्ट बनाया जा सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

