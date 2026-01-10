The Raja Saab Office: प्रभास ने तोड़ा रिकॉर्ड, राजा साब बनी एक्टर की छठी 100 करोड़ ओपनर फिल्म

प्रभास की लेटेस्ट रिलीज राजा साब टिकट खिड़कियों पर धमाल मचा रही है. हॉरर-कॉमेडी द राजा साब ने पहले दिन यानी गुरुवार के पेड प्रीव्यू में बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ कमाए हैं. Sacnilk.com के अनुसार, फिल्म ने पहले दिन विदेशों में लगभग 26 करोड़ कमाए. यह, भारत के 54 करोड़ + 9 करोड़ (PP) के कलेक्शन के साथ कुल कलेक्शन 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है. हालांकि, फिल्म की टीम ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया है कि फिल्म ने दुनिया भर में 112 करोड़ कमाए हैं.

'द राजा साब' ने 'धुरंधर' के तूफान को रोकने में कामयाबी हासिल की. ​​एक महीने से ज्यादा के शानदार रन के बाद आदित्य धर की 'धुरंधर' आखिरकार रुकती हुई दिख रही है. इसने बॉक्स ऑफिस पर 1200 करोड़ से ज्यादा कमाए और अब 'द राजा साब' के आने से इस पर गंभीर असर पड़ेगा. 36वें दिन फिल्म ने 3.5 करोड़ कमाए.

द राजा साब के बारे में

मारुति द्वारा निर्देशित और पीपल मीडिया फैक्ट्री के तहत टीजी विश्व प्रसाद द्वारा निर्मित द राजा साब में प्रभास, संजय दत्त, बोमन ईरानी, ​​मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल, रिद्धि कुमार और जरीना वहाब अहम रोल में हैं.

फिल्म में काम करने के अपने अनुभव को साझा करते हुए प्रभास ने कहा, "राजा साब के तीन साल के तनाव और जिम्मेदारी ने मारुति गारू की आंखों में आंसू ला दिए. जब ​​मैं उनसे पहली बार मिला, तो मैंने उनसे कहा कि फिल्में बहुत ज्यादा एक्शन-ओरिएंटेड हो रही हैं और हमें दर्शकों को एक प्रॉपर एंटरटेनर देना चाहिए. इसी तरह इस हॉरर-कॉमेडी ने आकार लिया. विश्व प्रसाद गारू मारुति गारू की स्क्रिप्ट पर विश्वास करते रहे और पूरे समय इसका समर्थन किया. जब मैंने क्लाइमेक्स सुना तो मैं मारुति गारू की राइटिंग का फैन हो गया. मैंने सच में सोचा कि क्या उन्होंने इसे पेन से लिखा है या मशीन गन से.

ऐसा क्लाइमेक्स हॉरर-कॉमेडी फिल्मों में भी नहीं आया है. आपको इसे देखना चाहिए और मुझे बताना चाहिए. 15 साल बाद, मारुति पूरी डार्लिंग एंटरटेनमेंट दे रहे हैं. फिल्म इस संक्रांति पर आ रही है. सभी संक्रांति फिल्में अच्छा प्रदर्शन करें और उनके साथ द राजा साब भी एक ब्लॉकबस्टर बने."