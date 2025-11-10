विज्ञापन

रेखा नहीं मानती जिम को फिटनेस का जरिया, बताया 71 साल की उम्र में 30 जैसी खूबसूरती का राज

रेखा ने बताया अपनी खूबसूरती का राज कई बार बताया है. वहीं उनका कहना है कि वह जिम की बजाय डांस और घरेलू काम करने को फिटनेस का जरिया मानती हैं. 

Read Time: 3 mins
Share
रेखा नहीं मानती जिम को फिटनेस का जरिया, बताया 71 साल की उम्र में 30 जैसी खूबसूरती का राज
रेखा ने बताया खूबसूरती का मंत्र, कहा- 'खुद से प्यार करना बेहद जरुरी'
नई दिल्ली:

बॉलीवुड की एवरग्रीन सुपरस्टार रेखा हमेशा से अपनी खूबसूरती से फैंस का दिल जीतती आई हैं. चाहे फिल्में हों, पेज थ्री पार्टी हो या फिर कोई इवेंट, रेखा की मौजूदगी हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच ही लेती है. उनकी बढ़ती उम्र उनके चेहरे की चमक को अब भी फीका नहीं कर पाई है. रेखा ने अपनी ख़ूबसूरती का राज कॉमेडी शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में खोला. शो के वीडियो में रेखा कहती हुई नजर आ रही हैं, ''मुझे सब चीजों से प्यार है. मुझे अपने काम से प्यार है. मुझे अपने दोस्तों से प्यार है. मुझे दुनिया से प्यार है और मुझे नेचर से प्यार है. मुझे हर एक चीज से प्यार है, लेकिन सबसे जरूरी चीज है अपने आप से प्यार करना. मुझे खुद से प्यार है.''

जिम को नहीं मानतीं फिटनेस का जरिया

शो का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है. इससे पहले एक इंटरव्यू में रेखा ने कहा था कि वह रोज सुबह उठकर वर्कआउट और मेडिटेशन करती है. उन्होंने बताया था कि वह जिम को फिट रहने का जरिया नहीं मानती, क्योंकि फिट रहने के लिए डांस, बागवानी और घरेलू काम जरूरी है, जो एक तरह का व्यायाम है. इसके अलावा उन्होंने नींद पूरी करने पर भी जोर दिया था ताकि चेहरे पर ताजगी और ग्लो बना रहे. 

खाने का रखती हैं खास ध्यान

रेखा अपने खाने-पीने का भी विशेष ध्यान रखती है. वह फलों का जूस और नारियल पानी पीती है. उन्होंने इंटरव्यू में बताया था कि वह तकरीबन 12 ग्लास पानी पीती है ताकि बॉडी और स्किन दोनों डिटॉक्स रहें. वह तली-भुनी चीजों और ओवरकुक खाने से दूर रहती हैं. वह रोजाना रात 8 बजे डिनर कर लेती है ताकि बॉडी रिलैक्स रहे.

बालों और स्किन का यूं रखती हैं ख्याल

इसके अलावा, रेखा आयुर्वेद के पुराने तरीकों को आजमाती हैं. वह अरोमा थेरेपी और आयुर्वेदिक स्पा ट्रीटमेंट लेती हैं. बालों के लिए वह नेचुरल फेसपैक पर विश्वास करती हैं, जिसके लिए वह आंवला, शिकाकाई, मेथी और नारियल का तेल लगाती हैं.  

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Rekha, Rekha Age, Rekha Fitness, Rekha News, Rekha Movies, Rekha Glow
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com