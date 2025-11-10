सर्दियों में गर्म पानी से बाल धोना चाहिए या नहीं, जानें क्या कहती हैं ब्यूटी एक्सपर्ट Shahnaz Husain

गर्म पानी से बाल धोने के अपने फायदे हैं जैसे बालों के रोमछिद्रों को खोलना और स्कैल्प में रक्त संचार में मदद करना, लेकिन अगर आप बाल धोने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यह आपके बालों और स्कैल्प को नुकसान पहुँचा सकता है. गर्म पानी आपके बालों को कई तरह से नुकसान पहुँचा सकता है जैसे कि रूखापन, टूटना और दो मुँहे बाल. अगर आप सर्दियों में सिर धोने के लिए लगातार गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने बालों और स्कैल्प को नुकसान के प्रति संवेदनशील बना रहे हैं. तो क्‍या आपको अपने बाल गर्म पानी से धोने चाहिए या नहीं इसी बारे में हमने बात की ब्यूटी एक्सपर्ट Shahnaz Husain से. जान‍िए शहनाज हुसैन ने क्‍या बताया-

गर्म पानी बालों और स्कैल्प के स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है? | Garam pani se sir dhona chahie ya nahin

जब आप अपने बालों को साफ़ करने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो बेशक आपको आराम का एहसास होता है और आपके बाल बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं, लेकिन यह बालों से प्राकृतिक तेल छीन लेता है. इसके अलावा, आपके स्कैल्प में जलन, रूखापन, खुजली और रूखे बाल होते हैं. गर्म पानी का इस्तेमाल करने से बाल मुलायम हो जाते हैं जिससे वे टूटने और कमज़ोर होने के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं.

रूखे बालों की समस्या : गर्म पानी का इस्तेमाल करने पर आपके बालों का प्राकृतिक तेल संतुलन बिगड़ जाता है क्योंकि सीबम का स्राव गड़बड़ा जाता है. ऐसा होने पर आपके बालों का लचीलापन कम हो जाता है और वे आसानी से टूटने लगते हैं.

बालों का झड़ना : गर्म पानी के कारण बालों में छिद्र हो जाते हैं जिससे बाल तेज़ी से झड़ने लगते हैं, क्योंकि नमी के अत्यधिक संपर्क और बालों के क्यूटिकल्स में नमी के जमाव से बालों की सेहत को नुकसान पहुँचता है. आपको बार-बार बाल टूटने का अनुभव होगा, खासकर गर्म पानी से नहाने के बाद. इसके साथ ही बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं, रोमछिद्र फैल जाते हैं और रोमछिद्र क्षतिग्रस्त हो जाते हैं.

स्कैल्प में सूजन : अत्यधिक गर्म पानी स्कैल्प के टिश्यू को नुकसान पहुँचा सकता है जिससे जलन, खुजली और स्कैल्प में जलन हो सकती है. आपकी स्कैल्प पोषक तत्वों को अब्सॉर्ब नहीं कर पाती और जड़ों द्वारा ऑक्सीजन का अब्सॉर्ब्शन अवरुद्ध हो जाता है जिससे बाल अत्यधिक झड़ने लगते हैं.

शुष्क स्कैल्प की समस्याएँ : शुष्क स्कैल्प की समस्याएँ, स्कैल्प में जलन और अत्यधिक रूसी. यह बालों की जड़ों को अवरुद्ध कर सकता है जिससे बालों को नुकसान पहुँचता है और बालों का विकास धीमा हो जाता है. अंततः, जब आप ये सब देखते हैं, तो आपके बाल पतले होने लगते हैं और नए बालों का विकास इतना धीमा हो जाता है कि जगह-जगह गंजेपन की समस्या हो जाती है.

शहनाज़ हुसैन ने दिए बालों की सुरक्षा के लिए ट‍ि‍प्‍स

सिर धोने के लिए गर्म या तेज़ पानी की बजाय गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें.

ठंडे पानी से बालों को धोने से बालों की सेहत बहाल होती है और बालों के क्यूटिकल्स बंद होते हैं.

अगर आप गर्म पानी से नहाते भी हैं, तो यह 10 मिनट से कम होना चाहिए.

मॉइस्चराइजिंग शैम्पू और कंडीशनर का इस्तेमाल आपके बालों को फिर से हाइड्रेट करने में मदद करता है.

सर्दियों में बालों से प्राकृतिक तेल निकलने से बचाने के लिए हफ़्ते में दो बार अपने बाल धोएँ.

गर्म हर्बल तेल से स्कैल्प मसाज करने से आपके बाल मज़बूत होंगे, यह सिर धोने से पहले रात में किया जा सकता है.



