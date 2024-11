संत प्रेमानंद महाराज ने बताया पेट साफ रखने का रामबाण तरीका, कब्ज से मिलेगा छुटकारा, बढ़ेगी पाचन शक्ति

How To Get Rid of Constipation Naturally: पेट साफ रखना बहुत जरूरी है, ताकि हम पूरे दिन के लिए अपने काम पर फोकस कर पाएं. जब भी पेट साफ नहीं होता है, पेट दर्द, पेट फूलना और गैस बनने की दिक्कत होती है. कब्ज सबसे ज्यादा परेशान करने वाली आम समस्या है. हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर पेट ठीक से काम नहीं करता तो शरीर में कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं. पेट की समस्याओं से बचने के लिए सही डाइट और रूटीन अपनाना बहुत जरूरी है. इस संबंध में प्रसिद्ध संत और योग गुरु प्रेमानंद महाराज ने कुछ सरल लेकिन प्रभावी उपाय बताए हैं, प्रेमानंद महाराज ने पेट की सफाई के महत्व और उसे हेल्दी रखने के कुछ सरल और प्रभावी उपाय शेयर किए. उनका मानना है कि पेट के स्वस्थ रहने से ही शरीर के अन्य अंग भी सुचारू रूप से कार्य करते हैं और व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है. यहां जानें पेट साफ रखने के महाराज के कुछ खास नुस्खे.

प्रेमानंद महाराज के कब्ज से छुटकारा पाने के उपाय (Premananda Maharaj's Tips To Get Rid of Constipation)

1. सही समय पर भोजन करना

महाराज के अनुसार, भोजन को समय पर करना अति जरूरी है. वे कहते हैं कि दोपहर का भोजन सूर्य के सबसे तेज समय यानी 12 बजे के आसपास करना चाहिए. इसी तरह, रात का भोजन सूर्यास्त के तुरंत बाद और हल्का होना चाहिए. इससे पाचन तंत्र पर ज्यादा भार नहीं पड़ता और पेट ठीक रहता है.

2. गुनगुने पानी का सेवन

सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीना पेट साफ रखने के लिए एक रामबाण उपाय माना गया है. महाराज के अनुसार, अगर पानी में एक चुटकी नमक और नींबू मिलाया जाए तो यह और ज्यादा फायदेमंद हो सकता है. यह शरीर से टॉक्सिन्स और गंदगी को निकालने में सहायक है.

3. योग और प्राणायाम

पेट की सफाई और अच्छे पाचन के लिए प्रेमानंद महाराज ने नियमित योग और प्राणायाम का सुझाव दिया. भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम-विलोम प्राणायाम करने से पेट की नसें सक्रिय होती हैं और आंतरिक सफाई भी होती है. ये क्रियाएं पेट से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या को दूर करने में सहायक हैं.

4. फाइबर से भरपूर फूड्स

प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि हमारे डेली डाइट में पर्याप्त फाइबर होना जरूरी है. सलाद, ताजे फल, हरी सब्जियां, अंकुरित अनाज इत्यादि पेट को साफ रखने में सहायक हैं. फाइबर से भरपूर डाइट से पेट के अंदर किसी भी प्रकार की अवरोध या कब्ज की समस्या नहीं होती.

5. बेड टी से बचें

महाराज बताते हैं कि खाली पेट चाय पीने से पेट में एसिड की मात्रा बढ़ सकती है. इसकी जगह, सुबह के समय गुनगुने पानी में शहद या नींबू का उपयोग किया जा सकता है. यह न केवल पेट को साफ रखता है, बल्कि शरीर में ताजगी भी लाता है.

6. रात में हल्का भोजन और जल्दी सोना

पेट की सफाई के लिए रात का भोजन हल्का और जल्दी करना चाहिए. महाराज का मानना है कि जब हम देर रात भोजन करते हैं, तो पाचन क्रिया ठीक से नहीं हो पाती, जिससे सुबह पेट ठीक से साफ नहीं होता. इसलिए, रात में दलिया, खिचड़ी या सूप जैसे हल्के भोजन का सेवन करने की सलाह दी जाती है.

7. अदरक और नींबू का सेवन

महाराज का कहना है कि अदरक और नींबू में ऐसे गुण होते हैं जो पेट के पाचन तंत्र को सक्रिय करते हैं. भोजन के बाद अदरक के टुकड़े पर थोड़ा नींबू और काला नमक डालकर खाने से पाचन बेहतर होता है.

8. पर्याप्त नींद

अच्छी नींद पाचन तंत्र के सुचारू रूप से काम करने के लिए जरूरी है. प्रेमानंद महाराज का मानना है कि नींद की कमी से भी पाचन तंत्र पर बुरा असर पड़ सकता है. अतः हर व्यक्ति को कम से कम 7-8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए.

प्रेमानंद महाराज द्वारा बताए गए ये उपाय न केवल पेट को साफ रखने में सहायक हैं बल्कि पूरे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में भी बड़ी भूमिका निभाते हैं. नियमित रूप से इन टिप्स को फॉलो करने से पेट संबंधी समस्याएं दूर होती हैं और शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)