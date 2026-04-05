प्रेग्नेंसी में गैस, एसिडिटी और अपच से हैं परेशान? अपनाएं ये 3 आसान घरेलू नुस्खे

Pregnancy Indigestion: गर्भावस्था हर महिला के जीवन का बेहद खास समय होता है, लेकिन इस दौरान शरीर में होने वाले बदलाव कई तरह की परेशानियां भी लेकर आते हैं. इन्हीं में से एक आम समस्या है अपच, पेट में भारीपन और भूख न लगना. कई महिलाओं को खाना खाने के बाद गैस, जलन या उल्टी जैसा महसूस होता है, जिससे उनका दिनभर का रूटीन प्रभावित हो सकता है. दरअसल, प्रेग्नेंसी में हार्मोनल बदलाव पाचन प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं. अच्छी बात यह है कि सही खानपान और कुछ आसान घरेलू उपायों से इन समस्याओं को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है और मां व बच्चे दोनों की सेहत बेहतर रखी जा सकती है.

क्यों होती है प्रेग्नेंसी में अपच? | Why Does Indigestion Occur During Pregnancy?

प्रेग्नेंसी के दौरान शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ जाता है, जो मांसपेशियों को रिलैक्स करता है. इससे पाचन तंत्र भी धीमा हो जाता है. जिसकी वजह से खाना देर से पचता है, गैस और एसिडिटी बढ़ती है, पेट भारी और भरा-भरा लगता है. ऐसे में हल्के, प्राकृतिक और सुरक्षित उपाय अपनाना सबसे बेहतर माना जाता है.

1. सौंफ का पानी - पाचन का प्राकृतिक साथी

आयुर्वेद में सौंफ को पाचन के लिए बहुत लाभकारी माना गया है. इसमें मौजूद फाइबर और प्राकृतिक तेल पेट को आराम देते हैं. सौंफ का पानी गैस और एसिडिटी कम करता है, पेट की ऐंठन और भारीपन में राहत देता है, पाचन प्रक्रिया को बेहतर बनाता है.

कैसे लें:

एक गिलास पानी में आधा चम्मच सौंफ उबालें, हल्का ठंडा होने पर पिएं. खाने के बाद थोड़ी सौंफ चबाना भी फायदेमंद होता है.

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2. अदरक और नींबू - मतली और अपच का असरदार इलाज

अदरक को आयुर्वेद में महा औषधि कहा गया है. इसमें मौजूद जिंजरोल और शोगोल जैसे तत्व पेट को राहत देते हैं. इसके फायदों की बात करें तो मतली और उल्टी की समस्या कम करता है. पाचन अग्नि को मजबूत करता है. एसिडिटी को बैलेंस करता है. नींबू मिलाने से इसका असर और बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें विटामिन C और प्राकृतिक एसिड होते हैं.

कैसे लें:

गुनगुने पानी में थोड़ा अदरक का रस और कुछ बूंदें नींबू की मिलाकर सुबह या खाने के बाद लें.

3. नारियल पानी - ठंडक और हाइड्रेशन का खजाना

नारियल पानी प्रेग्नेंसी में एक बेहतरीन प्राकृतिक ड्रिंक है. यह शरीर को ठंडक देता है और एसिडिटी को कम करता है. शरीर को हाइड्रेट रखता है, पेट की जलन और एसिडिटी को शांत करता है, एनर्जी बनाए रखता है. इसमें मौजूद पोटैशियम और मैग्नीशियम पाचन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं.

कैसे लें:

रोजाना एक गिलास ताजा नारियल पानी पीना फायदेमंद रहता है.

ध्यान रखने वाली बातें

बहुत ज्यादा मसालेदार और तला-भुना खाना न खाएं.

थोड़ी-थोड़ी मात्रा में दिनभर खाएं.

पर्याप्त पानी पिएं.

किसी भी घरेलू उपाय को अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

प्रेग्नेंसी के दौरान अपच और पेट से जुड़ी समस्याएं आम हैं, लेकिन सही खानपान और प्राकृतिक उपायों से इन्हें आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है. सौंफ, अदरक-नींबू और नारियल पानी जैसे घरेलू नुस्खे न केवल सुरक्षित हैं, बल्कि पाचन तंत्र को मजबूत बनाकर इस खास समय को और भी सुखद बना सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)