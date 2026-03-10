विज्ञापन
महिलाओं की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद मानी जाती है यह जड़ी-बूटी, पीरियड्स से लेकर प्रेगनेंसी तक करती है मदद

Shatavari Ke Fayde: आयुर्वेद में कई ऐसी जड़ी-बूटियां बताई गई हैं जो शरीर को नेचुरल तरीके से मजबूत बनाने में मदद करती हैं. इन्हीं में से एक है शतावरी. इसे खासतौर पर महिलाओं की सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है.

Shatavari Ke Fayde: आयुर्वेद (Ayurveda) में कई ऐसी जड़ी-बूटियां (Herbs) बताई गई हैं जो शरीर को नेचुरल तरीके से मजबूत बनाने में मदद करती हैं. इन्हीं में से एक है शतावरी (Shatavari). इसे खासतौर पर महिलाओं की सेहत (Women Health) के लिए बहुत अच्छा माना जाता है. शतावरी एक औषधीय पौधा (Medicinal Plant) है जिसकी जड़ का इस्तेमाल दवा बनाने में किया जाता है. आयुर्वेद के अनुसार यह शरीर को ताकत देने, हार्मोन संतुलित रखने और महिलाओं की कई समस्याओं में मदद करने के लिए जानी जाती है.

शतावरी के फायदे- (Benefits Of Shatavari)

हार्मोन संतुलित रखने में मदद

महिलाओं के शरीर में हार्मोन (Harmone) का संतुलन बहुत जरूरी होता है. शतावरी को हार्मोन संतुलित रखने में मददगार माना जाता है. इससे पीरियड्स (Periods) से जुड़ी कुछ समस्याओं जैसे पेट में दर्द और ऐंठन में राहत मिल सकती है.

गर्भधारण में सहायक

आयुर्वेद में शतावरी को प्रजनन स्वास्थ्य (Reproductive Health) के लिए अच्छा माना जाता है. कई लोग इसे गर्भधारण की तैयारी के समय लेते हैं क्योंकि यह शरीर को पोषण देने में मदद कर सकती है.

स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए फायदेमंद

शतावरी को स्तनपान (Breastfeed) कराने वाली महिलाओं के लिए भी अच्छा माना जाता है. ऐसा कहा जाता है कि यह मां के दूध बनने की प्रक्रिया को बेहतर करने में मदद कर सकती है.

शरीर को ताकत देने में मदद

शतावरी को एक नेचुरल टॉनिक की तरह भी माना जाता है. इसका सेवन करने से शरीर को ऊर्जा मिल सकती है और कमजोरी कम हो सकती है.

पाचन और इम्यूनिटी के लिए भी अच्छी

कुछ विशेषज्ञों के अनुसार शतावरी पाचन तंत्र के लिए भी अच्छी हो सकती है. इसके साथ ही यह शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता (Immunity) को भी मजबूत बनाने में मदद कर सकती है.

हालांकि किसी भी जड़ी-बूटी का नियमित सेवन करने से पहले डॉक्टर या आयुर्वेद विशेषज्ञ से सलाह जरूर लेनी चाहिए. सही मात्रा में लेने से ही इसके सही फायदे मिलते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

