45 की उम्र में दिखना है 25 का, तो अनार के दानों को खाएं और छिलकों को चेहरे पर लगाएं, होगा ऐसा कमाल कि यकीन नहीं होगा

Pomegranate Peel Benefits: अनार के छिलके में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटीइंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं.

Benefits of pomegranate peel for skin: अनार सेहत के लिए अत्यंत फायदेमंद है, ये तो सभी जानते हैं पर क्या आप ये जानते हैं कि अनार का छिलका भी बहुत गुणकारी होता है. अनार को आयुर्वेद के समय से इसके औषधीय गुणों के कारण प्रयोग किया जाता रहा है. अनार में भरपूर आयरन (Iron) तो होता ही है, साथ ही इसमें विटामिन सी (Vitamin C) और एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं. यही वजह है कि ये फल शरीर में तेजी से खून बढ़ाता है साथ ही यह स्किन (Good For Skin) के लिए बहुत लाभकारी है. जितना फायदा अनार खाने से (Anar khane ke fayde) होता है उतना ही इसके छिलकों को प्रयोग करके भी होता है.