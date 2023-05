चेहरे पर इन 7 कारणों से पड़ जाती हैं झाइयां, निखार की जगह दिखने लगते हैं दाग, ये 7 देसी नुस्खे कर देंगे Pigmentation को साफ

Pigmentation Removal Remedies: कुछ घरेलू नुस्खे पिगमेंटेशन को जल्द दूर कर सकते हैं.

Pigmentation Reasons: स्किन पिगमेंटेशन मेलेनिन पैदा करने वाली कोशिकाओं पर निर्भर करता है. मेलेनिन एक पिग्मेंट है जो बालों, स्किन, श्लेष्मा झिल्ली और आंख के रेटिना को अलग-अलग रंग देता है. मेलेनिन के कम जमाव वाले लोगों की त्वचा का रंग साफ होता है और ज्यादा जमाव वाले लोगों की त्वचा का रंग गहरा होता है. स्किन पिगमेंटेशन डिसऑर्डर तब होता है जब बहुत ज्यादा मेलेनिन बनने लगता है, जिसे हाइपरपिगमेंटेशन (Hyperpigmentation) कहा जाता है. इससे स्किन पर काले धब्बे (Dark Spots On Skin) हो जाते हैं. समय के साथ यह त्वचा के रंग को प्रभावित कर सकता है. आजकल बहुत से लोग हाइपरपिगमेंटेशन से परेशान हैं. स्किन पर काले दाग-धब्बे भला किसे पसंद होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पिंग्मेंटेशन क्यों होता है और इसका इलाज किया जाता है. हालांकि पिगमेंटेशन से छुटकारा पाने के घरेलू नस्खे (How To Get Rid of Pigmentation) मौजूद हैं लेकिन इनका सही तरीके से इस्तेमाल बहुत कम ही लोग करते हैं. यहां वह सब कुछ है जो आपको जानना चाहिए.

स्किन पर क्यों पड़ जाते हैं दाग-धब्बे | Causes of Dark Spots On Face