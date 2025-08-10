ट्रेनिंग के दौरान अफेयर, शादी के बाद भी संबंध और फिर सुसाइ़ड... दारोगा की मौत मामले में अब महिला SI गिरफ्तार

Inspector Anuj Kashyap Suicide Case: संघर्ष की जमीन पर जन्मे इस युवक को सफलता तो मिल गई थी लेकिन उसके बाद कदम ऐसे बहके कि मौत को लगे लगाना पड़ गया. बिहार के गयाजी जिले में तैनात दारोगा अनुज कश्यप की खुदकुशी का मामला लव, एक्सट्रा मैरिटल अफेयर और फिर प्रेशर का कॉकटेल जान पड़ता है. अनुज कश्यप सहरसा के रहने वाल थे. 8 अगस्त को अनुज कश्यप की डेडबॉडी उनके किराए के मकान में मिली थी. अनुज गयाजी SSP आशीष भारती के मीडिया सेल के प्रभारी थे. दारोगा अनुज कश्यप के सुसाइड मामले में एक लेडी एसआई स्वीटी को गिरफ्तार किया गया है. स्वीटी ने पूछताछ के दौरान शादी के लिए दवाब बनाने की बात स्वीकारी.

रात में अनुज ने जारी थी प्रेस नोट, सुबह उनकी मौत की प्रेस नोट आई सामने



अनुज कश्यप की गिनती एक होशियार और जिम्मेदार अधिकारी के रूप में होती थी. वो पुलिस एक्शन की प्रेस रिलीज जारी किया करते थे. जिस रात उन्होंने यह फैसला लिया, उस रात भी उन्होंने 9.35 में लास्ट प्रेस रिलीज जारी किया था. लेकिन सुबह उन्हीं की खुदकुशी का प्रेस रिलीज पुलिस को जारी करना पड़ा.

अनुज कश्यप शादीशुदा थे. उनकी पत्नी दिल्ली में UPSC की तैयारी कर रही थी. एक साल की उम्र में मां की मौत के बाद जिस पिता ने अनुज को पाल-पोस कर बड़ा किया था, उनके बुढ़ापे की लाठी टूट चुकी है.

मृतक के पिता की शिकायत पर बेलागंज थाने की SI स्वीटी गिरफ्तार

इस मामले में मृतक के पिता ने गयाजी के बेलागंज थाने में तैनात एसआई स्वीटी पर प्राथमिकी दर्ज कराई है. जिसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. पूछताछ में स्वीटी ने बताया कि दोनों के बीच सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था. वो शादी का दवाब बना रही थी. लेकिन अनुज शादीशुदा होने के कारण दूरी बना रहा था.

दारोगा अनुज कश्यप की तस्वीर.

महिला दारोगा स्वीटी मानसिक प्रताड़ना और शादी का दबाव बनाने के आरोप में जेल भेज दिया गया है. महिला दारोगा के द्वारा लगातार शादी का दबाव बनाया जा रहा था. जिस कारण अनुज कश्यप ने वीडियो कॉल पर गर्लफ्रेंड के सामने ही कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी.

पत्नी को तलाक देकर शादी करने का कर रही थी जिद



मृतक के पिता का आरोप है कि महिला दारोगा स्वीटी कुमारी के द्वारा लगातार उसे परेशान किया जा रहा था. अनुज कश्यप की 2 साल पहले ही शादी हुई थी और उसकी पत्नी दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रही है. उसे लगातार अपने पत्नी को तलाक देने के लिए परेशान किया जा रहा था.

दारोगा अनुज कश्यप के पिता.

2021 में इमामगंज थाने पर पहली पोस्टिंग में मिले थे दोनों

साल 2021 में अनुज कश्यप और स्वीटी कुमारी की पहली पोस्टिंग इमामगंज थाने में हुई थी. यहां दोनों की मुलाकात हुई थी. फिर दोनों के बीच काम के सिलसिले में बातचीत होने लगी और धीरे-धीरे दोनों के बीच प्यार हो गया. दोनों एक साथ ड्यूटी के खत्म होने के बाद घूमते थे और रेस्टोरेंट में खाना भी खाते थे.

ट्रेनिंग के दौरान दोनों करीब आए

बताया जाता है कि दोनों के प्यार के किस्से सभी लोग जानने लगे थे. इसके बाद पुलिस के वरीय अधिकारियों के द्वारा दोनों को अलग-अलग जगहों पर ट्रांसफर कर दिया गया, अनुज कश्यप को एसएसपी कार्यालय में मीडिया सेल का इंचार्ज के रूप में तैनात किया गया जबकि स्वीटी कुमारी को बेलागंज थाने में पोस्टिंग कर दी गई.

अनुज कश्यप और स्वीटी की तस्वीर.

शादी के बाद टूट गया था रिश्ता, लेकिन फिर जुड़ा



इस बीच अनुज कश्यप की शादी हो गई. अनुज की पत्नी दिल्ली में रहकर पढ़ाई करती थी और यूपीएससी की तैयारी कर रही है और इस बीच अनुज गया में ही अपने किराए के मकान में रहते थे. अनुज कश्यप की शादी के दौरान स्वीटी से रिश्ता भी टूट गया था. लेकिन पत्नी के दिल्ली में रहने के कारण एक बार फिर दोनों के रिश्ते कायम हो गए. अक्सर स्वीटी उनके किराए के मकान में मिलने के लिए आते रहती थी.

घटना की रात भी दोनों में हो रही थी बहस

घटना वाली रात भी स्वीटी कुमारी और अनुज कश्यप के बीच बातें हो रही थी. लेकिन दोनों के बीच मामला गर्मा गया और मोबाइल पर वीडियो कॉल पर ही दोनों के बीच झगड़ा होने लगा. इस दौरान अनुज कश्यप ने रात में ही वीडियो कॉल में अपने गर्लफ्रेंड स्वीटी कुमारी के सामने ही पंखे से लटक कर जान दे दी.

आरोपी लेडी एसआई स्वीटी कुमारी.

वीडियो कॉल पर अनुज को फंदे से लटकते देख सुबह ही पहुंची स्वीटी



घटना के बाद स्वीटी कुमारी काफी घबरा गई और अहले सुबह 5:00 बजे ही बेलागंज से करीब 30 किलोमीटर दूर गयाजी पहुंच गई. स्वीटी ने अनुज के कमरे का दरवाजा खुलवाने की कोशिश की. लेकिन दरवाजा नहीं खुला. इसके बाद मकान मालिक के द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दी गई.

मामले की छानबीन में जुटे पुलिस के अधिकारी.

स्वीटी से पूछताछ के बाद मामले में आगे की कार्रवाई जारी



जहां घटनास्थल पर पुलिस पहुंची. फिर पुलिस ने स्वीटी को हिरासत में लेकर पूछताछ किया. साइबर थाने में चली पूछताछ में स्वीटी ने दोनों के बीच प्रेम प्रसंग होने की बात कही. पुलिसिया पूछताछ के बाद यह बात सामने आई कि स्वीटी की मानसिक प्रताड़ना और शादी के दबाव के कारण ही अनुज कश्यप ने सुसाइड किया था.



