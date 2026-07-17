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Sawan 2026: कांवड़ यात्रा पर जाने से पहले जरूर कर लें ये 7 हेल्थ चेक, रास्ते में नहीं होगी परेशानी

कांवड़ यात्रा पर जाने से पहले ब्लड प्रेशर, शुगर, ECG समेत ये 7 जरूरी हेल्थ चेकअप जरूर करवाएं. जानिए डॉक्टर इन्हें क्यों जरूरी मानते हैं,

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Sawan 2026: कांवड़ यात्रा पर जाने से पहले जरूर कर लें ये 7 हेल्थ चेक, रास्ते में नहीं होगी परेशानी
कांवड़ यात्रा पर जाने से पहले जरूर कर लें ये 7 हेल्थ चेक

कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है. ऐसे में अगर आप भी इस साल कांवड़ यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो सिर्फ धार्मिक तैयारी ही नहीं बल्कि हेल्थ चेकअप भी जरूरी है. डॉक्टरों के मुताबिक यात्रा शुरू करने से पहले कुछ जरूरी हेल्थ टेस्ट करवा लेने से रास्ते में होने वाली कई स्वास्थ्य समस्याओं से बचा जा सकता है. आइए जानते हैं कांवड़ यात्रा से पहले कौन-कौन से हेल्थ चेकअप करवाने चाहिए.

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कावड़ यात्रा पर जाने से पहले पहले करवा लें ये 7 चेकअप

कांवड़ यात्रा से पहले ब्लड प्रेशर क्यों चेक कराना चाहिए?

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लंबे समय तक चलने से ब्लड प्रेशर में उतार-चढ़ाव हो सकता है. यात्रा शुरू करने से पहले ब्लड प्रेशर चेक करवा लें और ये सुनिश्चित करें कि बीपी कंट्रोल में हो.

डायबिटीज मरीजों के लिए ब्लड शुगर टेस्ट क्यों जरूरी है?

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कई दिनों तक चलने के लिए शरीर में एनर्जी बनाए रखने के लिए ग्लूकोज का लेवल स्थिर रहना जरूरी होता है. ऐसे लोग जो डायबिटीज के शिकार हैं, उन्हें निकलने से पहले शुगर टेस्ट करवा लेना चाहिए और यात्रा शुरू करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए.  

कांवड़ यात्रा से पहले ECG कराने की सलाह क्यों दी जाती है?

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चूंकि कावड़ यात्रा के दौरान वजन के साथ लंबा चलना पड़ता है ऐसे में निकलने से पहले एक बार आपको ईसीजी करा कर दिल का हाल जान लेना चाहिए. बहुत ज्यादा शारीरिक परिश्रम और गर्मी आपके दिल पर दबाव डाल सकती है. ECG से दिल की धड़कन की अनियमितता (arrhythmias) या दिल से जुड़ी छिपी हुई बीमारियों का पता लगाने में मदद मिलती है.

पैरों और टखनों की जांच क्यों जरूरी है?

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कावड़ यात्रा के दौरान अक्सर ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर चलना पड़ता है. इसलिए फ्लैट फीट, हील स्पर्स (एड़ी में दर्द वाली गांठ) या पहले से मौजूद छालों की जांच कर लें.

मांसपेशियों और जोड़ों की जांच कैसे बचा सकती है चोट से?

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कावड़ यात्रा के दौरान वजन के साथ चलना पड़ता है, इससे आपके घुटनों, टखनों और पीठ के निचले हिस्से पर काफी दबाव पड़ता है. ऐसे में आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपको जोड़ों में सूजन या मांसपेशियों की कमजोरी जैसी कोई समस्या न हो, जिससे सीरियस इंजरी का खतरा हो सकता है.

रेस्पिरेटरी फंक्शन टेस्ट किन लोगों को जरूर कराना चाहिए?

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यात्रा के पहले रेस्पीरेटरी फंक्शन टेस्ट करा कर देख लें. अगर आपको ब्रिदिंग इश्यू रहते हैं या फेफड़ों से जुड़ी कोई बीमारी है तो इसे करना जरूरी है.

इलेक्ट्रोलाइट और किडनी फंक्शन टेस्ट क्यों जरूरी हैं?

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यात्रा के दौरान डिहाइड्रेशन (पानी की कमी) सबसे आम जोखिमों में से एक है. गर्मी से होने वाली गंभीर थकान (heat exhaustion) से बचने के लिए अपने बेसलाइन इलेक्ट्रोलाइट्स और किडनी के काम करने की क्षमता की जांच करना जरूरी है.

तो कावड़ यात्रा पर निकलने से पहले ये जरूरी हेल्थ चेकअप करवाएं ताक‍ि आप कई स्वास्थ्य जोखिमों से बच सकते हैं और अपनी यात्रा को आरामदायक बना सकते हैं.

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