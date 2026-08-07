थाईलैंड के सनकी छात्र ने स्कूल में मचाया कोहराम, फायरिंग में 3 टीचर और 3 छात्रों को मौत के घाट उतारा

Shooting at School near Bangkok: थाईलैंड के एक बड़े नामी स्कूल में गोलीबारी हुई है. थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के ठीक उत्तर में स्थित एक प्रांत के स्कूल में यह गोलीबारी हुई. यहां एक छात्र ने ही ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं. गोलीबारी में अबतक 3 टीचर और 3 बच्चों की मौत हो गई है. स्कूल में गोलीबारी करने से पहले इस हमलावर छात्र ने घर पर दादा-दादी को मौत के घाट उतारा था. हमलावर छात्र अभी जिंदा है या उसकी मौत हो चुकी है, उसे लेकर अलग-अलग खबरें आ रही हैं.

न्यूज एजेंसी AFP ने खबर दी है कि कुछ स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार पुलिस ने हमलावार छात्र को गोली मारकर मार डाला, जबकि अन्य रिपोर्टों में कहा गया कि उसने आत्महत्या कर ली. वही न्यूज एजेंसी एपी की खबर है कि शूटर को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. स्थानीय ब्रॉडकास्टर थाई PBC ने बताया कि इस स्कूल का नाम डेबसिरिन नोंथाबुरी स्कूल है.

बार-बार ऐसी घटनाओं से क्यों दलह रहा थाईलैंड?

एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार जहां शूटिंग हुई है, उस इलाके में थाईलैंड में बंदूक रखने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है. अनुमान है कि वहां लगभग 1 करोड़ बंदूकें मौजूद हैं- यानी हर सात लोगों पर एक बंदूक. बंदूक से जुड़े कानूनों को सख्त करने के पुराने वादों के बावजूद, गोलीबारी की घटनाएं होती रही हैं. फरवरी में ही थाईलैंड के दक्षिणी हिस्से में एक स्कूल में गोलीबारी करने वाले एक किशोर शूटर को थाई पुलिस ने गोली मारकर गिरफ्तार किया था. इस घटना में स्कूल के प्रिंसिपल की मौत हो गई और दो छात्र घायल हो गए.

2022 में, बंदूक और चाकू से लैस एक पूर्व पुलिसकर्मी देश के उत्तरी हिस्से में एक नर्सरी में घुस गया और उसने 24 बच्चों और 12 वयस्कों की हत्या कर दी. यह थाईलैंड में हुए सबसे भयानक नरसंहारों में से एक था.

(इनपुट- एएफपी, एपी)

यह भी पढ़ें: बैंकॉक का हॉलीडे पैकेज, अपहरण और फिरौती... पाकिस्तानी के आदेश पर 5 भारतीयों ने 3 इंडियन टूरिस्ट अगवा किए