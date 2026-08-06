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DIY Shoe Rack: 50 रुपये की क्रेट से घर में बनाएं 2500 रुपये वाला शू रैक, DIY ट्रिक वायरल

Eco-Friendly DIY Projects: घर पर फ्लों की क्रेट से आप घर पर शू रैक तैयार कर सकते हैं. एक क्रेट की किमत जहां 50 रुपये थी और बाद में उसी क्रेट को बदलकर करीब 2500 रुपये की शू रैक मिनटों में तैयार हो गई.

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DIY Shoe Rack: 50 रुपये की क्रेट से घर में बनाएं 2500 रुपये वाला शू रैक, DIY ट्रिक वायरल
फलों की क्रेट से घर पर तैयार करें शू रैक
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मार्केट में शू रैक का ट्रेंड बहुत तेजी से बढ़ रहा है. मार्केट में तरह-तरह के डिजाइन वाले शू रैक आसानी से मिल जाएंगे. लेकिन मार्केट से अब महंगे शू रैक खरीदने की जरूरत नहीं है. अगर आपके घर में कोई पुरानी प्लास्टिक क्रेट है तो आप खुद से एक शू रैक तैयार कर सकते हैं. अगर घर में नहीं भी है तो आप कबाड़ की दुकान से 50 रुपये में क्रेट खरीद लें, इससे आप आसानी से 2500 रुपये जैसा स्टाइलिश और मजबूत शू रैक तैयार कर सकते हैं. यह DIY जुगाड़ न सिर्फ पैसे बचाएगा, बल्कि कबाड़ का बेहतरीन इस्तेमाल करके अपने घर को भी व्यवस्थित और आकर्षक बना देगा.

कैसे तैयार करें शू रैक

वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक शख्स ने फलों की तीन क्रेट लेकर बारी-बारी से उसके एक हिस्से को कट कर लिया. शख्स ने तीनों क्रेट को ठीक इसी तरीके से कट किया. सबसे लास्ट वाले क्रेट में एक लकड़ी का इस्तेमाल किया. शख्स ने क्रेट के साइज का एक लकड़ी का फट्टा लगाया. इसके बाद तीनों क्रेट को एक साथ बांध दिया. शख्स ने एक स्थान से दूसरे स्थान पर शू रैक को लेकर जाने के लिए उसमें चार छोटे पहिए भी लगाए.

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मार्केट की तरह तैयार किया शू रैक

वीडियो में आप देख सकते हैं कि शख्स ने शू रैक को तीन कॉलम में तैयार किया है. जब शू रैक तैयार हो गया था शख्स ने उसमें पेंट कर पूरी फिनिशिंग के साथ तैयार किया. पेंट होने के बाद शू रैक बिलकुल मार्केट में मिलने वाली शू रैक की तरह दिखने लगा.

मिनटों में तैयार हो गया शू रैक

शख्स ने मिनटों में खराब पड़े फलों को क्रेट का सही से इस्तेमाल कर उसे शू रैक में बदल दिया. एक क्रेट की कीमत जहां 50 रुपये थी और बाद में उसी क्रेट को बदलकर करीब 2500 रुपये की शू रैक मिनटों में तैयार हो गई.

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