सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति के लिए सबसे खास माना जाता है. इस पूरे महीने में शिव पूजा, जलाभिषेक और रुद्राभिषेक का विशेष महत्व होता है. मान्यता है कि इस दौरान सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करने से जीवन की परेशानियां कम होती हैं और मनोकामनाएं पूरी होने का आशीर्वाद मिलता है. वैसे तो पूरे सावन में किसी भी दिन रुद्राभिषेक किया जा सकता है, लेकिन कुछ तिथियां ऐसी मानी जाती हैं जिन्हें सबसे ज्यादा शुभ माना गया है. अगर आप भी सावन 2026 में रुद्राभिषेक की योजना बना रहे हैं तो इन खास दिनों के बारे में जरूर जान लें.

पूरे सावन में कर सकते हैं रुद्राभिषेक

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन का पूरा महीना भगवान शिव को समर्पित होता है. इसलिए भक्त पूरे महीने में किसी भी दिन रुद्राभिषेक कर सकते हैं. इसके लिए किसी एक खास दिन का इंतजार करना जरूरी नहीं माना जाता. हालांकि कुछ तिथियों का महत्व बाकी दिनों की तुलना में ज्यादा बताया गया है.

सावन शिवरात्रि सबसे शुभ मानी जाती है

अगर सबसे शुभ दिन की बात करें तो सावन शिवरात्रि का विशेष महत्व होता है. साल 2026 में सावन शिवरात्रि 11 अगस्त, मंगलवार को पड़ेगी. मान्यता है कि इस दिन रुद्राभिषेक करने से भगवान शिव की विशेष कृपा मिलती है और पूजा का फल भी अधिक प्राप्त होता है.

Photo Credit: File Photo

प्रदोष व्रत, सोमवार और नाग पंचमी का भी महत्व

सावन में आने वाले प्रदोष व्रत भी रुद्राभिषेक के लिए शुभ माने जाते हैं. साल 2026 में पहला प्रदोष व्रत 10 अगस्त और दूसरा 25 अगस्त को रहेगा. इसके अलावा सावन के सोमवार 10 अगस्त, 17 अगस्त और 24 अगस्त भी शिव पूजा के लिए खास रहेंगे. वहीं 17 अगस्त को नाग पंचमी भी है, इसलिए इस दिन का महत्व और बढ़ जाता है.

क्या सावन में शिववास देखना जरूरी है?

सामान्य दिनों में रुद्राभिषेक से पहले शिववास देखने की सलाह दी जाती है. लेकिन सावन के महीने में इसकी जरूरत नहीं मानी जाती. धार्मिक मान्यता के अनुसार पूरा सावन भगवान शिव को समर्पित होता है, इसलिए इस महीने में किसी भी दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ रुद्राभिषेक किया जा सकता है. यही वजह है कि भक्त इस पूरे महीने को शिव कृपा पाने का सबसे अच्छा समय मानते हैं.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

यह भी पढ़ें:- Grah Gochar 2026: मेष समेत इन 4 राशियों की किस्मत चमकाएगा गजलक्ष्मी राजयोग, करियर में मिलेगा बड़ा लाभ

यह भी पढ़ें:- Vastu Tips: बच्चों का पढ़ाई में नहीं लगता मन? स्टडी रूम में रखें ये 5 चीजें, बढ़ेगा फोकस