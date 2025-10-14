घरेलू नुस्खा : आंतों में जमी सारी गंदगी एक झटके में हो जाएगी साफ...बस गरम पानी में ये तेल मिलाकर है पीना

Arandi tel ke fayde : हमारी आंतें हमारे शरीर का बहुत अहम हिस्सा हैं. ये खाना पचाने और पोषक तत्वों को सोखने का काम करती हैं. लेकिन, जब हम प्रोसेस्ड फूड, तला-भुना खाना या कम फाइबर वाला खाना खाते हैं, तो ये सब हमारी आंतों में जमना शुरू हो जाता है. ये गंदगी धीरे-धीरे जहरीले पदार्थों में बदल जाती है, जिससे कब्ज, गैस, एसिडिटी, पेट दर्द, और यहां तक कि थकान जैसी समस्याएं होने लगती हैं. अगर इसे लंबे समय तक नजरअंदाज किया जाए, तो ये कई गंभीर बीमारियों का कारण भी बन सकता है. इसलिए, समय-समय पर आंतों की सफाई बहुत जरूरी है. ऐसे में हम आपको एक ऐसा आसान और असरदार तरीका बताने जा रहे हैं, जिससे आपकी आंतों में जमी सालों पुरानी गंदगी एक झटके में साफ हो जाएगी. जी हां, बस गरम पानी में एक खास तेल मिलाकर पीना है और फिर कमाल देखिए.

तो क्या है वो जादुई तेल?

जिस तेल की हम बात कर रहे हैं, वो है अरंडी का तेल (Castor Oil). सदियों से अरंडी के तेल का इस्तेमाल आयुर्वेदिक और घरेलू उपचारों में होता आ रहा है. इसमें ऐसे गुण होते हैं जो आंतों को साफ करने और कब्ज से राहत दिलाने में बहुत असरदार हैं. अरंडी का तेल एक नैचुरल लैक्सेटिव के तौर पर काम करता है, जो आंतों की मांसपेशियों को उत्तेजित करता है और जमा हुए मल को आसानी से बाहर निकालने में मदद करता है.

कैसे करें इसका इस्तेमाल?

एक गिलास गुनगुना पानी लें. ध्यान रहे, पानी बहुत ज्यादा गरम न हो.

इस गुनगुने पानी में एक से दो चम्मच शुद्ध अरंडी का तेल मिलाएं.

इसे अच्छी तरह से घोल लें ताकि तेल पानी में मिक्स हो जाए.

सुबह खाली पेट इसे धीरे-धीरे पिएं.

कितनी मात्रा में लें और कब तक?

शुरुआत में आप एक चम्मच अरंडी का तेल ले सकते हैं. अगर आपको लगता है कि एक चम्मच से फायदा नहीं हो रहा है, तो आप इसे दो चम्मच तक बढ़ा सकते हैं. लेकिन ध्यान रहे, इसकी मात्रा बहुत ज्यादा न बढ़ाएं.

पेट की सफाई के लिए आप इसे हफ्ते में एक बार या महीने में एक-दो बार ले सकते हैं. अगर आपको कब्ज की गंभीर समस्या है, तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लेकर इसे कुछ दिनों तक लगातार भी ले सकते हैं. लेकिन, बिना डॉक्टर की सलाह के इसका लंबे समय तक सेवन न करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)