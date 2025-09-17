विज्ञापन
सुबह देर से नाश्ता करने वालों में डिप्रेशन, थकान और समय से पहले मौत का ज्यादा जोखिम, स्टडी का खुलासा

Late Breakfast Health Risks: नाश्ता सिर्फ एक मील नहीं, बल्कि आपकी सेहत की नींव है. अगर आप इसे सही समय पर और सही तरीके से करते हैं, तो न सिर्फ आपका मूड बेहतर रहेगा, बल्कि आपकी उम्र भी लंबी हो सकती है. आइए जानते हैं कैसे.

Late Breakfast Health Risks: लेट नाश्ता करने से डिप्रेशन और थकान का खतरा ज्यादा होता है.

Why Is Early Breakfast Important: सुबह का नाश्ता सिर्फ पेट भरने का काम नहीं करता यह आपकी मानसिक और शारीरिक सेहत को सुधारने का पहला स्टेप है. डॉक्टर भी समय पर नाश्ता करने की सलाह देते हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि नाश्ता देर से करने की आदत आपकी उम्र, मूड और एनर्जी पर असर डाल सकती है? हाल की एक स्टडी में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि जो लोग देर से नाश्ता करते हैं, उनमें डिप्रेशन और थकान का खतरा ज्यादा होता है. तो क्या है नाश्ता करने की सही समय और सुबह कितने बजे से पहले नाश्ता कर लेना चाहिए.

किस समय करना चाहिए नाश्ता?

हम में से कई लोग सुबह जल्दी उठते हैं लेकिन नाश्ता करने में देर कर देते हैं. कभी ऑफिस की भागदौड़ में, कभी नींद के आलस में तो कभी डायटिंग के चक्कर में. लेकिन, शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक यानी सर्कैडियन रिद्म के अनुसार, सुबह 7 से 9 बजे के बीच नाश्ता करना सबसे फायदेमंद होता है. इस समय शरीर का मेटाबॉलिज्म एक्टिव होता है और खाना अच्छी तरह पचता है.

स्टडी क्या कहती है?

एक हालिया स्टडी में 30,000 से ज्यादा लोगों की ब्रेकफास्ट टाइमिंग और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में डेटा लिया गया. इसमें पाया गया कि जो लोग रोजाना सुबह 9:30 बजे के बाद नाश्ता करते हैं, उनमें डिप्रेशन, थकान और स्ट्रेस के लक्षण ज्यादा पाए गए. वहीं जो लोग सुबह जल्दी नाश्ता करते हैं, उनका मूड बेहतर रहता है और दिनभर एनर्जी बनी रहती है.

देर से नाश्ता करने के नुकसान- (Disadvantages of Having Breakfast Late)

1. डिप्रेशन का खतरा बढ़ता है

देर से नाश्ता करने से शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक बिगड़ती है. इससे हार्मोनल असंतुलन होता है, खासकर सेरोटोनिन और कोर्टिसोल जैसे मूड रेगुलेटिंग हार्मोन प्रभावित होते हैं. इसका असर मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है.

2. दिनभर थकान और सुस्ती

जब आप सुबह लंबे समय तक खाली पेट रहते हैं, तो शरीर को एनर्जी नहीं मिलती. इससे मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है और आप दिनभर थकान महसूस करते हैं.

3. ब्लड शुगर लेवल में उतार-चढ़ाव

सुबह देर से नाश्ता करने से हमारा ब्लड शुगर लेवल अचानक बढ़ता या गिरता है, जिससे चिड़चिड़ापन, सिरदर्द और कमजोरी महसूस हो सकती है.

4. पाचन तंत्र पर असर

सुबह का नाश्ता पाचन एंजाइम्स को एक्टिव करता है. अगर आप देर से खाते हैं, तो पेट को खाना पचाने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे गैस और अपच की समस्या हो सकती है.

नाश्ता करने का सही समय और आदतें?

  • सुबह 7 से 9 बजे के बीच नाश्ता करें.
  • नाश्ते में प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट शामिल करें, जैसे अंडा, ओट्स, फल, नट्स.
  • चाय या कॉफी से पहले थोड़ा पानी पिएं ताकि शरीर हाइड्रेट रहे.
  • नाश्ता करते समय मोबाइल या लैपटॉप से दूरी रखें ताकि दिमाग भी खाने पर फोकस करे.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

