ये 5 संकेत बताते हैं कि आप गलत तरीके से चबा रहे हैं खाना, पाचन पर पड़ेगा सीधा असर

Signs of Poor Chewing Habits: हम रोजाना खाना खाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि खाना चबाने का तरीका भी आपकी सेहत पर असर डालता है? अक्सर लोग जल्दी-जल्दी खाना निगल लेते हैं, टीवी देखते हुए या मोबाइल चलाते हुए खाते हैं और इस आदत को मामूली समझते हैं. लेकिन, सच यह है कि गलत तरीके से चबाया गया खाना आपके पाचन तंत्र को कमजोर कर सकता है, जिससे गैस, एसिडिटी, कब्ज और थकान जैसी समस्याएं हो सकती हैं. खाना चबाना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक प्रोसेस है. जब आप खाना ठीक से चबाते हैं, तो लार (saliva) उसमें मिलती है, जो पाचन एंजाइम्स से भरपूर होती है. इससे खाना पेट में आसानी से टूटता है और पोषक तत्व अच्छे से शरीर में जाते हैं. लेकिन, अगर आप जल्दी-जल्दी खाना निगलते हैं, तो पेट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे पाचन बिगड़ता है.

कैसे पता करें कि आप खाना गलत तरीके से चबा रहे हैं? (How To Know if You Are Chewing Food Wrongly?)

1. खाने के बाद बार-बार गैस बनना या पेट फूलना

अगर आप खाना खाने के बाद अक्सर पेट में भारीपन, गैस या ब्लोटिंग महसूस करते हैं, तो यह संकेत है कि आपने खाना ठीक से नहीं चबाया. अधचबाया खाना पेट में टूटने में ज्यादा समय लेता है, जिससे गैस बनती है.

ये भी पढ़ें- लिवर खराब होने के 8 शुरुआती संकेत

2. खाने के तुरंत बाद थकान या नींद आना

जब खाना सही से नहीं चबाया जाता, तो शरीर को उसे पचाने में ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है. इसका नतीजा होता है, खाने के बाद सुस्ती या नींद. यह आपके एनर्जी लेवल को भी प्रभावित करता है.

3. मुंह में लार कम बनना या सूखापन महसूस होना

बहुत से लोग जल्दी-जल्दी खाना खाते हैं, तो लार बनने का समय नहीं मिलता. लार में मौजूद एंजाइम्स पाचन की शुरुआत करते हैं. लार की कमी से खाना पेट में बिना तैयारी के पहुंचता है, जिससे पाचन गड़बड़ होता है.

4. खाने का स्वाद ठीक से महसूस न होना

जब आप खाना जल्दी निगलते हैं, तो स्वाद की प्रक्रिया अधूरी रह जाती है. स्वाद सिर्फ जीभ से नहीं, बल्कि चबाने से भी जुड़ा होता है. सही तरीके से चबाने से दिमाग को भी संकेत मिलता है कि खाना आ रहा है, जिससे पाचन एंजाइम्स एक्टिव होते हैं.

ये भी पढ़ें- 4 घंटे की नींद में 8 घंटे का रेस्ट कैसे? क्या ये हेल्दी है या सिर्फ सेहत के साथ किया गया एक धोखा?

5. बार-बार कब्ज या अपच की शिकायत

गलत तरीके से चबाया गया खाना आंतों में ठीक से नहीं टूटता, जिससे कब्ज, अपच और पेट दर्द जैसी समस्याएं होती हैं. यह लंबे समय तक रहे तो शरीर में टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं.

क्या करें?

हर निवाले को कम से कम 20–30 बार चबाएं.

खाना खाते समय ध्यान रखें, टीवी या मोबाइल से दूर रहें.

खाने को छोटे टुकड़ों में काटें और धीरे-धीरे खाएं.

खाने से पहले और बाद में पानी पीने की आदत सुधारें.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar on NDTV: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)