लिवर खराब होने के 8 शुरुआती संकेत

Liver Damage Early Symptoms: लिवर हमारे शरीर का कितना जरूरी अंग है ये सभी जानते हैं. लिवर खराब होने पर शरीर में कुछ लक्षण दिखने लगते हैं, जिनको पहचानकर सतर्क होना जरूरी है. आइए जानते हैं डैमेज लिवर के संकेत.

Liver Damage Early Symptoms: फुटबॉल के आकार का लिवर, शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है.

Liver Damage Early Symptoms: लिवर डैमेज होने पर कई संकेत देता है. इन लक्षणों को कैसे पहचाना जाए, आप कैसे जान सकते हैं कि आपका लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है? एक हेल्दी लिवर के बिना आप अच्छा जीवन नहीं जी सकते, इसलिए इस अंग पर ध्यान देना जरूरी है. लगभग एक फुटबॉल के आकार का लिवर, शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है. यह एक फिल्टरेशन इक्विपमेंट के रूप में काम करता है, जो ब्लड से हानिकारक टॉक्सिन्स को निकालता है.

लिवर भोजन को पचाने में मदद के लिए पित्त भी बनाता है और शुगर को स्टोर करता है जिसका उपयोग शरीर एनर्जी के लिए करता है. इसके अलावा, यह एक बैलेंस इम्यूनिटी को बनाए रखने में योगदान देता है और शरीर के मेटाबॉलिज्म के लिए भी जरूरी है. आइए यहां लिवर डैमेज के 8 बड़े लक्षणों के बारे में जानते हैं ताकि आप लिवर हेल्दी रखने के लिए जरूरी कदम उठा सकें.

लिवर डैमेज के बड़े लक्षण- (Major Symptoms of Liver Damage)

लिवर डैमेज की 4 स्टेज होती हैं, सूजन, फाइब्रोसिस, सिरोसिस और लिवर रोग (ईएसएलडी). लिवर डैमेज पर अक्सर तब तक ध्यान नहीं दिया जाता जब तक सिरोसिस न हो जाए. लिवर डैमेज के लक्षणों को जल्दी पहचान लेने से आपके इलाज में बड़ा बदलाव आ सकता है. यहां लिवर डैमेज के 8 लक्षण दिए गए हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए.

1. थकान

कमजोर लिवर ब्लड फ्लो से टॉक्सिन्स को फिल्टर नहीं कर पाता, जिसकी वजह से थकान और सामान्य अस्वस्थता महसूस होती है. अगर अक्सर लगातार थकान महसूस हो तो ये लिवर डैमेज का लक्षण हो सकता है.

2. पीलिया या त्वचा और आंखों का पीला पड़ना

लिवर डैमेज से पीलिया या स्किन और आंखों का पीला पड़ना भी हो सकता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि लिवर रेड ब्लड सेल्स से पैदा होने वाले पीले पिगमेंट, बिलीरुबिन को प्रोसेस्ड करने और उसे पित्त में उत्सर्जित करने के लिए जिंम्मेदार होता है. जब आपका लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा होता है, तो यह बिलीरुबिन को प्रभावी ढंग से प्रोसेस्ड नहीं कर पाता है, जिससे यह जमा हो जाता है और त्वचा और आंखों का पीला पड़ जाता है.

3. बार-बार गैस बनना

जब डैमेज लिवर भोजन को पचाने के लिए पाचक रसों का स्राव नहीं कर पाता, तो आपको नियमित रूप से पेट फूलना और मल में दबाव महसूस हो सकता है.

4. भ्रम

जब लिवर डैमेज होने के कारण ठीक से काम नहीं कर रहा होता है, तो टॉक्सिन्स जमा हो सकते हैं, जिससे ब्रेन फ़ॉग हो सकता है. आप भ्रमित और दिशाहीन भी हो सकते हैं.

5. पैरों और टखनों में सूजन

कमजोर लिवर के कारण वाटर रिटेंशन के कारण सूजन हो सकती है, खासकर पैरों और टखनों में. अगर ये संकेत दिखें तो आपको समझ जाना चाहिए कि लिवर डैमेज हो रहा है.

6. डार्क यूरिन

सामान्य से ज्यादा गहरे रंग का पेशाब लिवर डैमेज का एक सामान्य संकेत है. यूरिन भूरा, नारंगी या लाल रंग का हो सकता है. यह लिवर में बिलीरुबिन के जमाव के कारण होता है, जो बाद में पेशाब के साथ बाहर निकल जाता है.

7. मल का रंग पीला

जब आपका लिवर ठीक से काम कर रहा होता है, तो यह आपके मल में पित्त लवण छोड़ता है, जिससे आपके मल का रंग भूरा हो जाता है. अगर आपका लिवर पर्याप्त पित्त का उत्पादन नहीं कर रहा है या पित्त फ्लो रिस्ट्रिक्ट होता है, तो आपका मल पीला या मिट्टी के रंग का हो सकता है.

8. भूख न लगना

भूख न लगना लिवर डैमेज का एक सामान्य लक्षण है. आपके मेटाबॉलिज्म में बदलाव के कारण आपको खाना खाने में रुचि नहीं हो सकती है या पाचन संबंधी समस्याओं के कारण आपको खाते समय मतली महसूस हो सकती है.

