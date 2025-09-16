विज्ञापन
यूरिक एसिड बढ़ना ही नहीं, डाउन होना भी खतरे का संकेत, जानिए Low Uric Acid के साइड इफेक्ट्स

Side Effects of Low Uric Acid: यूरिक एसिड का बढ़ना जितना नुकसानदायक है, उसका बहुत कम होना भी उतना ही खतरनाक है. शरीर में हर तत्व का एक संतुलन होना जरूरी है. लो यूरिक एसिड को नजरअंदाज करना सेहत के लिए एक साइलेंट खतरा बन सकता है.

Side Effects of Low Uric Acid: यह एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है.

Low Uric Acid Side Effects: जब भी यूरिक एसिड की बात होती है, तो ज्यादातर लोग हाई यूरिक एसिड से होने वाली समस्याओं, जैसे गठिया, जोड़ों में दर्द या किडनी स्टोन का जिक्र करते हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि यूरिक एसिड का बहुत कम होना यानी लो यूरिक एसिड भी शरीर के लिए उतना ही खतरनाक हो सकता है? हमारे शरीर में यूरिक एसिड एक नेचुरल केमिकल है जो प्यूरीन नामक तत्व के टूटने से बनता है. यह एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाता है. अगर इसकी मात्रा बहुत कम हो जाए, तो शरीर की इम्यून क्षमता और कई अंगों की कार्यक्षमता पर असर पड़ सकता है.

लो यूरिक एसिड के कारण क्या हो सकते हैं? (What Could Be the Causes of Low Uric Acid?

  • ज्यादा पानी पीना या डिहाइड्रेशन.
  • लंबे समय तक दवाओं का सेवन, जैसे यूरिक एसिड कम करने वाली दवाएं.
  • लिवर या किडनी की गड़बड़ी.
  • ज्यादा एक्सरसाइज या फास्टिंग.
  • अनुवांशिक कारण (कुछ लोगों में जन्म से ही यूरिक एसिड कम बनता है)

लो यूरिक एसिड के साइड इफेक्ट्स (Side Effects of Low Uric Acid)

थकान और कमजोरी: शरीर में एनर्जी की कमी महसूस होती है.
इम्यून सिस्टम कमजोर: इम्यूनिटी कमजोर होने पर आप बार-बार बीमार पड़ सकते हैं.
न्यूरोलॉजिकल समस्याएं: याददाश्त कमजोर होना, ध्यान न लगना.
ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस: शरीर में फ्री रेडिकल्स बढ़ते हैं.
लिवर और किडनी पर असर: अंगों की कार्यक्षमता घट सकती है.
हार्ट हेल्थ पर असर: दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है.

यूरिक एसिड का सही लेवल क्या होना चाहिए?

  • पुरुषों में: 3.4 से 7.0 mg/dL
  • महिलाओं में: 2.4 से 6.0 mg/dL

अगर यूरिक एसिड इससे नीचे चला जाए, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है.

Low Uric Acid से बचाव कैसे करें?

  • बैलेंस डाइट लें, जिसमें प्यूरीन की मात्रा सामान्य हो (जैसे दालें, मछली, अंडा)
  • बहुत ज्यादा पानी या डिटॉक्स ड्रिंक से परहेज करें.
  • दवाओं का सेवन डॉक्टर की सलाह से करें.
  • नियमित हेल्थ चेकअप कराएं.
  • स्ट्रेस और फास्टिंग से बचें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

