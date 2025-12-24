Impact of Loneliness: क्या अकेले रहना अच्छा है या बुरा? अकेले रहने से क्या होता है? जानिए यहां

Impact Of Loneliness: आजकल का भागदौड़ भरा लाइफस्टाइल, काम का दबाव, पारिवारिक जिम्मेदारियों और सामाजिक बदलावों के कारण कई लोग अकेले रह रहे हैं. जहां एक ओर इससे कुछ लोगों को शांति मिलती है, वहीं दूसरी ओर यह दूसरों के लिए मानसिक समस्याओं का कारण बन रहा है. आज के समय में बहुत से लोगों को भीड़-भाड़ में भी अकेलापन महसूस होना आम बात हो गई है, लेकिन क्या अकेला रहना सेहत के लिए अच्छा है? अकेले रहने से शरीर पर क्या होता है? चलिए आपको बताते हैं.

दिमाग के लिए कुछ समय अकेलापन जरूरी

हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार, मानसिक स्वास्थ्य के लिए कुछ समय अकेले बिताना बेहद जरूरी है, हम दिन भर लोगों, शोर और डिजिटल स्क्रीन से घिरे रहते हैं. ऐसे में दिमाग को आराम की जरूरत होती है. अकेले बिताया गया समय दिमाग के लिए रीसेट बटन का काम करता है. इस दौरान हमारे विचार स्पष्ट होते हैं, भावनाओं को समझने की क्षमता बढ़ती है और साथ ही तनाव हार्मोन कोर्टिसोल का लेवल भी कम होता है.

लंबे समय तक अकेले रहना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. सामाजिक संबंधों की कमी के कारण व्यक्ति धीरे-धीरे मानसिक तनाव ग्रस्त हो जाता है. कुछ अध्ययनों के अनुसार, लंबे समय तक अकेलापन अवसाद, चिंता, अनिद्रा और आत्मविश्वास की कमी जैसी समस्याओं को बढ़ा देता है. दूसरों से बात करने और भावनाओं को साझा करने से मस्तिष्क में डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन जैसे खुशी के हार्मोन निकलते हैं. अगर, इनकी मात्रा कम हो जाती है, तो मानसिक थकान बढ़ जाती है.

अकेलापन शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है. कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि लंबे समय तक अकेले रहने वाले लोगों में हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट रोग और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यूनिटी जैसी समस्याएं होने की संभावना अधिक होती है. मानसिक तनाव बढ़ने से शरीर में सूजन बढ़ जाती है. इससे धीरे-धीरे शारीरिक बीमारियां हो सकती हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.