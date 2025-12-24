बीयर पिएं नहीं, इसे हेयर रिंस के तौर पर करें इस्तेमाल, जानिए बालों में बीयर लगाने से क्या होता है?

Beer For Hair: बीयर का उपयोग सिर्फ पीने के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि यह हेयर ग्रोथ को बढ़ावा देने में भी मदद कर सकता है. बीयर में मौजूद मॉल्ट्स और हॉप्स प्रोटीन-रिच होते है, जो हेयर स्ट्रैंड्स को कोट करते हैं और एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं. यह हेयर क्यूटिकल्स को शील्ड करता है, स्कैल्प को समय के साथ ठीक करता है और धूप से क्षतिग्रस्त हेयर को ज्यादा सेफ्टी प्रदान करता है. बीयर में मौजूद प्रोटीन बालों की दिखावट को बेहतर बनाते हैं, जिससे बाल घने और चमकदार बनते हैं. यह बालों को उलझने और दोमुंहे होने को कम करता है और उन्हें मुलायम बनाता है. हालांकि, बीयर से बाल धोने पर एक खास गंध आ सकती है, लेकिन आप इसके बाद कंडीशनर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आमतौर पर गंध को बेअसर कर देता है.

बीयर में मौजूद तत्व

बीयर में हॉप्स और बार्ली होते हैं, जो हेयर ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं. हॉप्स में एंटी-इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं जो हेयर स्ट्रैंड्स को नॉरिश करते हैं. बार्ली में जिंक और बी विटामिन्स होते हैं, जो हेयर को हाइड्रेट और मजबूत बनाते हैं.

बीयर का उपयोग हेयर ग्रोथ को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है. यह हेयर स्ट्रैंड्स को मजबूत बनाता है, हेयर फॉल को कम करता है और हेयर को चमकदार और घना बनाता है. बीयर आमतौर पर हॉप्स यानी ह्युमुलस ल्यूपुलस पौधे के फूल और जौ से बनाई जाती है, जो बालों के हेल्थ के लिए फायदेमंद है. बीयर हेयर रिंस हेयर को रिपेयर करने में मदद कर सकता है. यह हेयर को हाइड्रेट करता है, हेयर शाफ्ट्स को मजबूत बनाता है और फ्रिज को कम करता है.

एक बोतल बीयर को खोलें और इसे कुछ घंटों तक रखा रहने दें ताकि इसमें से कार्बोनेशन निकल जाए.

बीयर को एक स्प्रे बोतल में डालें और इसे अपने हेयर पर स्प्रे करें.

बीयर को अपने हेयर में मसाज करें और 15 मिनट तक छोड़ दें.

अपने हेयर को ठंडे पानी से धो लें और टॉवल से सुखाएं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.