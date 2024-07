केले के छिलके में ये चीज मिलाकर लगाएं, दांतों का जिद्दी पीलाकर जल्दी होने लगेगा गायब, चमकदार सफेद हो जाएंगे दांत

How To Use Banana Peel For Teeth Whitening: हममें से बहुत से लोग अपने पीले दांतों से परेशान रहते हैं. बहुत से लोग सवाल करते हैं कि ब्रश करने के बाद भी दांत पीले क्यों दिखते हैं? या दांतों का पीलापन कैसे दूर करें? गंदे दांतों को साफ करने का घरेलू उपाय क्या है? कई बार ऐसा होता है कि रोज ब्रश करने के बाद भी दांत पीले ही दिखाई देते हैं और इस वजह से हम कई बार उपहास का पात्र बन जाते हैं. पीले दांत हमारा कॉन्फिडेंस भी कम देते हैं और हम दूसरों के सामने खुलकर हंसने में भी कतराते हैं. हम सभी लोग केला खाकर उसका छिलका फेंक देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि केले का छिलका पीले दांतों को साफ करने में काफी मददगार हो सकता है. आप केले के पत्ते और उसके साथ कुछ साधारण चीजों का मिश्रण करके दांतों का पीलापन दूर कर सकते हैं. यहां हम बता रहे हैं कि आप केले के छिलकों का इस्तेमाल करके अपने दांतों को कैसे चमका सकते हैं.

दांतों का पीलापन हटाने के लिए केले के छिलके के फायदे | Benefits of Banana Peel To Remove Teeth Yellowness

केले के छिलके में पोटेशियम, मैग्नीशियम और मैंगनीज जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो दांतों की चमक को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं. इसके अलावा, केले के छिलके में एक प्राकृतिक व्हाइटनिंग एजेंट भी होता है, जो दांतों की सफेदी को बनाए रखने में सहायक है.

यह भी पढ़ें: अपने मोटे शरीर को पतला करना है, तो बस कुछ दिन के लिए करें ये एक काम, अपने आप शेप में आने लगेगी बॉडी

उपयोग करने की विधि:

एक पके केले का छिलका निकालें और उसे छोटे टुकड़ों में काट लें. केले के छिलके को अच्छी तरह से मैश कर लें ताकि उसका रस निकल जाए. मैश किए हुए केले के छिलके में एक छोटी चम्मच नींबू का रस डालें. नींबू का रस प्राकृतिक एसिड के रूप में काम करता है जो दांतों की सतह को साफ करने में मदद करता है. इस मिश्रण को अपने दांतों पर लगाएं. ध्यान दें कि दांतों की सभी सतहों पर मिश्रण अच्छी तरह से लग जाए. मिश्रण को दांतों पर 5-10 मिनट तक छोड़ दें. इस दौरान आप अन्य काम कर सकते हैं. अब अपने दांतों को अच्छे से ब्रश करें ताकि सभी मिश्रण हटा दिया जाए.

बरतें ये सावधानियां:

इसके ज्यादा इस्तेमाल से बचें: इस विधि का प्रयोग हफ्ते में 2-3 बार से ज्यादा न करें. बहुत ज्यादा उपयोग से दांतों की इनेमल को नुकसान हो सकता है.

हाइजीन बनाए रखें: केले के छिलके का उपयोग करने के बाद नियमित रूप से ब्रश करना न भूलें.

यह भी पढ़ें: जवानी में ही सफेद बालों से दिखने लगे हैं बूढ़े, तो इस एक आसान घरेलू उपाय को आजमाएं, White Hair को कर सकता है नेचुरल काला

केले के छिलके में पाए जाने वाले पोषक तत्व और नींबू का रस दांतों की चमक को बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं. यह एक सरल और प्राकृतिक उपाय है जो आपको दांतों के पीलेपन से छुटकारा दिला सकता है.

लिवर के लिए खतरनाक है हेपेटाइटिस बी, लक्षण, कारण, बचाव व इलाज

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)