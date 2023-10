सही इलाज नहीं करवाने से ऑस्टियोपोरोसिस काफी गंभीर हो सकता है.

Osteoporosis Causes & Symptoms in Hindi: ऑस्टियोपोरोसिस बोन्स से जुड़ी बीमारी है जिसमें हड्डियां खोखली होने के कारण कमजोर हो जाती हैं. सामान्य रूप में हड्डियों के अंदर शहद के छत्ते के जैसी सघन बनावट होती है. ऑस्टियोपोरोसिस (Osteoporosis) होने पर इस बनावट की बीच की खाली जगह फैलने लगती है जिससे हड्डियां खोखली (Khokhli Haddiyan) होकर कमजोर हो जाती है. यह बीमारी कभी भी हो सकती है लेकिन बुजुर्गों को ज्यादा प्रभावित करती हैं. इस बीमारी के कारण सामान्य कामकाज के दौरान भी हड्डियों के फ्रैक्चर होने का खतरा बढ़ जाता है. सबसे ज्यादा छाती, हिप, कलाई और रीढ़ की हड्डी को खतरा होता है. यह बीमारी तेजी से बढ़ रही है और लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए हर वर्ष 20 अक्टूबर को वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे (World Osteoporosis Day) मनाया जाता है. आइए जानते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षण (Symptoms of Osteoporosis) और कारण (Causes of Osteoporosis )…..

ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षण | Symptoms of Osteoporosis