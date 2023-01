Benefits Of Onion Peel: क्या आप भी प्याज के छिलकों को फेंक देते हैं? तो इस तरह करें इस्तेमाल, मिलेंगे कई सारे फायदे

स्किन के लिए बेहद फायदेमंद प्याज के छिलके

Onion Peel for Skin: खाना बनाने में प्याज का इस्तेमाल जमकर किया जाता है. सब्जी की ग्रेवी बनानी हो या फिर सलाद के तौर पर प्याज का इस्तेमाल जमकर किया जाता है. हम लोग प्याज को छीलकर उसका इस्तेमाल करते हैं और उसके छिलकों को फेंक देते हैं. लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि प्याज ही नहीं बल्कि उसके छिलके भी आपके लिए कई तरीकों से फायदेमंद हो सकते हैं. प्याज के छिलके आपकी सेहत और बालों के लिए लाभदायी हो सकते हैं. इसके छिलकों में विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई पाए जाते हैं, जो हमारी स्किन और बालों के लिए अच्छा होता है. प्याज के छिलके स्किन के दाग-धब्बों, मुहांसों और इंफेक्शन से आराम दिलाते हैं. तो आइए, जानते हैं स्किन के लिए प्याज के छिलके कैसे फायदेमंद है और उनका उपयोग कैसे करें (Onion Peel uses for Skin and its Benefits).