ये सप्लीमेंट्स खाने से बढ़ सकता है हार्ट अटैक का खतरा, विटामिन ई और कैल्शियम समेत ये 4 गोलियां खाने से पहले 100 बार सोचें

Supplement Khane Ke Nuksan: सप्लीमेंट्स जिन्हें आप एक सैफ ऑप्शन समझते हैं, जरूरत से ज्यादा इनका सेवन आपकी दिल को कितना नुकसान पहुंचा सकता है. आज हम आपको कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें लेने से पहले दो बार जरूर सोचना चाहिए.

क्या सप्लीमेंट का कोई साइड इफेक्ट है?

बहुत अधिक सप्लीमेंट लेने से क्या होता है?

विटामिन ई: इस विटामिन को एंटीऑक्सिडेंट माना जाता है, इसलिए इसका नाम दिल के लिए फायदेमंद पोषक तत्वों में शामिल था, लेकिन कुछ रिसर्च बताती है कि जरूरत से ज्यादा इसका सेवन हार्ट फेलियर और स्ट्रोक का कारण बन सकता है. शरीर में विटामिन ई की कमी को पूरा करने के लिए आप बीज, हरी सब्जियां और वनस्पति तेल का सेवन कर सकते हैं.

कैल्शियम: महिलाओं के लिए कैल्शियम बेहद जरूरी माना जाता है, लेकिन कई अध्ययनों में पाया गया कि कैल्शियम की गोलियां पोस्टमेनोपॉज़ महिलाओं में दिल की बीमारी का खतरा लगभग काफी हद तक बढ़ा सकती हैं.

बीटा कैरोटीन: बीटा कैरोटीन सब्जियों और फलों में मौजूद एंटीऑक्सिडेंट है, जो शरीर के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं जो लोग स्मोक करते हैं उनके लिए यह सप्लीमेंट हानिकारक साबित हो सकता है और हृदय संबंधी बीमारियों व मौत का खतरा बढ़ा सकता है. सप्लीमेंट की बजाय आप गाजर, पालक, टमाटर, रंग-बिरंगी सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं.

मुलेठी: मुलेठी को पाचन, हार्मोन बैलेंस या प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के नाम पर लिया जाता है, लेकिन इसमें मौजूद ग्लाइसीर्राइज़िन शरीर में सोडियम रोकता है, जिससे ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ सकता है. इसलिए हाई बीपी वाले लोगों के लिए यह छिपा हुआ खतरा साबित हो सकता है.

