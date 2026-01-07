52 साल की उम्र में भी 25 जैसी दिखती है रुजुता दिवेकर, बताया अपना डेली रूटीन आप भी कर लें फॉलो

ग्लोइंग और हेल्दी स्किन की चाहत हर किसी के दिल में होती है. उम्र से कम दिखना और एजिंग साइन्स को दूर रखना इसके लिए हर कोई अपनी तरफ से कुछ न कुछ कोशिश करता है. लेकिन हर किसी को इसका सही तरीका पता नहीं होता और जानकारी के अभाव में हम कई बार ऐसी चीजें अपना लेते हैं तो फायदे की जगह नुकसान करती हैं. ऐसे में आज हम आपके लिए एक्सपर्ट ओपिनियन लेकर आए हैं. करीना कपूर की डाइटिशियन रुजुता दिवेकर ने हाल ही में अपना स्किन केयर रूटीन शेयर किया और बताया कि कैसे उनकी स्किन हमेशा हेल्दी और ग्लोइंग नजर आती है.

रुजुता दिवेकर का स्किन केयर रूटीन (Rujuta Diwekar's skincare routine)

रुजुता दिवेकर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो शेयर कर बताया कि ग्लोइंग स्किन के लिए वह कौन सा रूटीन फॉलो करती हैं. रुजुता ने स्किन केयर के लिए 4 जरूरी स्टेप्स बताए हैं.

हाइड्रेटेड रहना

रुजुता दिवेकर ने कहा कि वह दिन भर में खूब सारा पानी पीती हैं. वह प्यास लगने के इंतजार नहीं करती, थोड़ी-थोड़ी देर में पानी पीती रहती हैं. इसके लिए वह पानी की बोतल को हमेशा अपने सामने रखती हैं, ताकि उनकी नजर उस पर रहे और वह समय पर पानी पी सकें.

ये भी पढ़ें: गर्भावस्था में हीमोग्लोबिन की कमी मां और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक, डाइट में इन चीजों को शामिल कर रहें सुरक्षित

समय पर सोना

रुजुता ने बताया कि वह हर रात 9.30-10 बजे के बीच सोने चली जाती हैं. पूरे साल वह इसी रूटीन को फॉलो करती हैं. अगर कोई इमरजेंसी न हो या कोई बीमार न हो तो वह साढ़े 9 से 10 के बीच हर दिन सो जाती हैं.

रेगुलर एक्सरसाइज

हर दिन एक्सरसाइज करना हेल्दी स्किन के लिए बेहद जरूरी है. रुजुता ने बताया कि हर सुबह 9 बजे के पहले वह अपना वर्कआउट कंप्लीट कर लेती हैं. बिना एक्सरसाइज किए उनके दिन की शुरुआत नहीं होती.

स्किन रूटीन वीडियोज न देखना

रुजुता ने कहा कि वह फालतू के स्किन केयर रूटीन बताने वाले वीजियोज नहीं देखती. कोई एंटी एजिंग प्रोसेस बताने वाले या अपने उम्र से 20 साल कम दिखने का दावा करने वाली स्किन केयर रूटीन बताने वाले वीडियोज वो कभी नहीं देखती.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar on NDTV: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)