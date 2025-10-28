विज्ञापन
विशेष लिंक

कबाड़ नहीं शानदार जुगाड हैं नींबू के छिलके, देता है ऐसे ऐसे फायदे क‍ि जान लिया तो पड़ोसी से मांग कर इकट्ठे कर लेंगे

Nimbu Ke Chilke Ke Fayde: इन छिलकों में एंटी-ऑक्सीडेंट गुण भी पाए जाते हैं जो स्किन के लिए फायदेमंद माने जाते हैं. यहां जानें नींबू के छिलके से होने वाले फायदे क्या हैं?

Read Time: 2 mins
Share
कबाड़ नहीं शानदार जुगाड हैं नींबू के छिलके, देता है ऐसे ऐसे फायदे क‍ि जान लिया तो पड़ोसी से मांग कर इकट्ठे कर लेंगे
क्या नींबू के छिलके अच्छे होते हैं?

Nimbu Ke Chilke Ke Fayde: नींबू का सेवन शरीर के लिए फायदेमंद माना जाता है, लेकिन क्या कभी आपने उसके छिलके से होने वाले फ़ायदों के बारे में सुना है? नींबू ही नहीं इसके छिलके भी सेहत के लिए वरदान से कम नहीं हैं. विटामिन ए, विटामिन सी, पोटैशियम, कैल्शियम, फाइबर जैसे तत्वों से भरपूर ये छिलके शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मददगार हैं. इतना ही नहीं इन छिलकों में एंटी-ऑक्सीडेंट गुण भी पाए जाते हैं जो स्किन के लिए फायदेमंद माने जाते हैं. यहां जानें नींबू के छिलके से होने वाले फायदे क्या हैं?

नींबू के छिलके खाने से क्या फायदा होता है?

वेट: नींबू के छिलके पेक्टिन नामक तत्व से भरपूर है, जो वजन को घटाने में अहम भूमिका निभा सकता है. अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं तो मोटापा कम करने के लिए आप नींबू के छिलके से बनी चाय का सेवन कर सकते हैं. 

इसे भी पढ़ें: Shubh Ratri: सोने से पहले जरूर लें अश्वगंधा चाय की चुस्की और फिर देखें कमाल

स्किन: नींबू के छिलके पॉलीफेनोल्स से भरपूर हैं, जिनमें एंटी-एजिंग और एंटी-ऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं. ऐसे में इसका सेवन स्किन के लिए लाभदायक साबित हो सकता है. जो लोग स्किन से जुड़ी दिक्कतों से परेशान रहते हैं उनके लिए ये छिलके फायदेमंद हो सकते हैं.

हड्डियां: नींबू के छिलके में कैल्शियम की अच्छी मात्रा पाई जाती है जो हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए जरूरी हैं. नियमित रूप से इन छिलकों का सेवन ऑस्टियोपोरोसिस  जैसी समस्या से राहत दिलाने में मदद कर सकता है. 

कोलेस्ट्रॉल: कोलेस्ट्रॉल के मरीजों के लिए भी इन छिलकों का सेवन फायदेमंद है.  नींबू के छिलके में पाए जाने वाले पेक्टिन में हाइपोकोलेस्टेरोलेमिक प्रभाव कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार है. ऐसे में इनका सेवन हार्ट के मरीजों के लिए लाभदायक साबित हो सकता है.

Watch Video: 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Lemon Peel, Lemon Peel Benefits In Hindi, Lemon Peel Benefits, Lemon Peel For Health
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com