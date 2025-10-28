Nimbu Ke Chilke Ke Fayde: नींबू का सेवन शरीर के लिए फायदेमंद माना जाता है, लेकिन क्या कभी आपने उसके छिलके से होने वाले फ़ायदों के बारे में सुना है? नींबू ही नहीं इसके छिलके भी सेहत के लिए वरदान से कम नहीं हैं. विटामिन ए, विटामिन सी, पोटैशियम, कैल्शियम, फाइबर जैसे तत्वों से भरपूर ये छिलके शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मददगार हैं. इतना ही नहीं इन छिलकों में एंटी-ऑक्सीडेंट गुण भी पाए जाते हैं जो स्किन के लिए फायदेमंद माने जाते हैं. यहां जानें नींबू के छिलके से होने वाले फायदे क्या हैं?

नींबू के छिलके खाने से क्या फायदा होता है?

वेट: नींबू के छिलके पेक्टिन नामक तत्व से भरपूर है, जो वजन को घटाने में अहम भूमिका निभा सकता है. अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं तो मोटापा कम करने के लिए आप नींबू के छिलके से बनी चाय का सेवन कर सकते हैं.

स्किन: नींबू के छिलके पॉलीफेनोल्स से भरपूर हैं, जिनमें एंटी-एजिंग और एंटी-ऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं. ऐसे में इसका सेवन स्किन के लिए लाभदायक साबित हो सकता है. जो लोग स्किन से जुड़ी दिक्कतों से परेशान रहते हैं उनके लिए ये छिलके फायदेमंद हो सकते हैं.

हड्डियां: नींबू के छिलके में कैल्शियम की अच्छी मात्रा पाई जाती है जो हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए जरूरी हैं. नियमित रूप से इन छिलकों का सेवन ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्या से राहत दिलाने में मदद कर सकता है.

कोलेस्ट्रॉल: कोलेस्ट्रॉल के मरीजों के लिए भी इन छिलकों का सेवन फायदेमंद है. नींबू के छिलके में पाए जाने वाले पेक्टिन में हाइपोकोलेस्टेरोलेमिक प्रभाव कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार है. ऐसे में इनका सेवन हार्ट के मरीजों के लिए लाभदायक साबित हो सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)