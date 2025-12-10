विज्ञापन

कचरा नहीं हैं नींबू के छिलके, आज ही इन 5 तरीकों से कर लें इस्तेमाल, आसान हो जाएंगे मेहनत भरे काम

5 Ways to Use Lemon Peels: आज हम आपको नींबू के छिलके इस्तेमाल करने के 5 तरीके बताने जा रहे हैं, जिससे आपके कई मेहनत वाले काम बहुत आसान हो जाएंगे.

नींबू के छिलके कैसे इस्तेमाल करें?
5 Ways to Use Lemon Peels: नींबू का रस खाने के स्वाद में जान डालने का काम करता है. ये स्वादिष्ट तो होता ही साथ में सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद साबित होता है. इसके अंदर विटामिन सी, पोटेशियम, फोलेट, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, और फाइबर समेत कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं. आमतौर पर हम नींबू को निचोड़ कर उसका रस निकाल लेते हैं और छिलकों को डस्टबिन में फेंक देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कचरा समझकर फेंके जाने वाले ये नींबू के छिलके बहुत ही ज्यादा लाभदायक हो सकते हैं. आज हम आपको नींबू के छिलके इस्तेमाल करने के 5 तरीके बताने जा रहे हैं, जिससे आपके कई मेहनत वाले काम बहुत आसान हो जाएंगे.

1. फ्रिज की बदबू

नींबू के छिलके का इस्तेमाल आप फ्रिज की बदबू को दूर करने में कर सकते हैं. इसके लिए आप एक कटोरी में बेकिंग सोडा के साथ नींबू के छिलके रख दें. इससे बदबू खत्म हो जाएगी और फ्रेशनेस बनाए रखने के लिए आप नियमित रूप से छिलके बदलते रहें.

2. नींबू के छिलके की चाय

गले के दर्द, खांसी और जुकाम को दूर करने में नींबू के छिलके काफी ज्यादा लाभदायक हो सकते हैं. इसके लिए आप नींबू के छिलके को पानी में अच्छे से उबालें और छानकर पी लें. स्वाद बढ़ाने के लिए आप इसमें शहद भी मिला सकते हैं. इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और इंफ्लेमेशन भी कम हो जाती है.

3. रूम फ्रेशनर में करें इस्तेमाल

बाजार में मिलने वाले रूम फ्रेशनर स्प्रे में नींबू के छिलकों का इस्तेमाल किया जाता है. ऐसे में आप नींबू के छिलकों को किसी कटोरे में डालकर घर के कोनों में रख दें. इससे कमरे में आने वाली स्मैल खत्म हो जाएगी और फ्रेशनेस बनी रहेगी.

4. बर्तनों की चिकनाई और चिपचिपापन करें दूर

कई बार किचन में इस्तेमाल होने वाले बर्तनों पर इतनी ज्यादा चिकनाई लग जाती है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी यह साफ नहीं होती है. ऐसे में आप नींबू के छिलकों का इस्तेमाल बर्तनों की चिकनाई और चिपचिपापन खत्म करने के लिए कर सकते हैं. इसके लिए आप गर्म पानी में नींबू के छिलकों को डालें और इसमें गंदे बर्तन भिगो दें. इससे चिकनाई की परत आसानी से फूलकर साफ हो जाएगी.

5. प्याज-लहसुन की बदबू

कई बार प्याज-लहसुन काटने के बाद हाथों में बदबू रह जाती है जो कई प्रयासों के बाद भी नहीं जाती है. ऐसे में आप अपने हाथों पर नींबू के छिलके रगड़ सकते हैं, इससे दुर्गंध खत्म हो जाएगी.

