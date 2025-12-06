कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद कर सकता है इस चीज का छिलका, रिसर्च में हुआ खुलासा

Cholesterol Kaise Control Kare: आजकल की लाइफस्टाइल में हाई कोलेस्ट्रॉल एक आम समस्या बन गई है, जो दिल की बीमारियों का बड़ा कारण भी है. लोग दवाइयों और सप्लीमेंट्स पर निर्भर होने लगते हैं, लेकिन कई बार छोटे-छोटे घरेलू उपाय भी शानदार असर दिखा सकते हैं. ऐसा ही एक नेचुरल उपाय है—नींबू का छिलका.

नींबू का छिलका क्यों है फायदेमंद?

नींबू हम सभी रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका छिलका अक्सर फेंक दिया जाता है. जबकि रिसर्च बताती है कि नींबू के छिलके में मौजूद पेक्टिन, फ्लेवोनॉयड्स, विटामिन C, और एंटीऑक्सीडेंट दिल की सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं. वैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया है कि नींबू का छिलका LDL (खराब कोलेस्ट्रॉल) और टोटल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, साथ ही HDL (अच्छा कोलेस्ट्रॉल) बढ़ाने में मदद करता है.

पेक्टिन कैसे करता है कोलेस्ट्रॉल क्लियर?

नींबू के छिलके में मौजूद पेक्टिन शरीर में जमा बाइल एसिड को बाहर निकालने में मदद करता है. जब बाइल एसिड बाहर निकलता है, तो शरीर को नए बाइल बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल की जरूरत पड़ती है, यानी आपका शरीर अपने आप अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल को इस्तेमाल कर लेता है. इस तरह कोलेस्ट्रॉल लेवल धीरे-धीरे नैचुरली कम होने लगता है.

डाइट में नींबू का छिलका कैसे शामिल करें?

इसके अलावा, नींबू का छिलका पाचन सुधारता है, आर्टरीज़ को मजबूत बनाता है और सूजन कम करता है. इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स दिल को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं, जिससे हार्ट अटैक और ब्लॉकेज का खतरा कम हो सकता है.

कैसे करें इस्तेमाल?

एक नींबू का छिलका सुखाकर पाउडर बना लें और आधा चम्मच पानी के साथ लें.

सुबह गुनगुने पानी में ताज़ा कद्दूकस किया हुआ छिलका मिलाकर पिएं.

सलाद, दही या सूप में थोड़ा सा मिलाकर भी डाल सकते हैं.

ध्यान रखें कि नींबू हमेशा अच्छी तरह धोकर ही इस्तेमाल करें और मात्रा ज्यादा न लें.

लाइफस्टाइल में ऐसे छोटे बदलाव आपके दिल को आने वाले सालों तक सुरक्षित रख सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)