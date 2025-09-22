नवरात्र के व्रत के दौरान महसूस नहीं होगी कमजोरी, इस तरह से रखें सेहत का ध्यान

Navratri Fast Kaise Kare: नवरात्र का व्रत रखने से कई लोगों को कमजोरी महसूस होने लग जाती है और शरीर थका-थका रहता है. अगर आप भी नवरात्र का व्रत रखते हैं, तो सेहत के साथ समझौता न करें और शरीर की ऊर्जा कम न होने दें. अगर आप पूरे 9 दिनों का व्रत रखते हैं तो नीचे बताई गई बातों को जरूर फ्लो (Navratri Fasting Tips) करें. इन्हें फ्लो करने से कमजोरी नहीं होगी और न ही शरीर को पोषक तत्वों की कमी होगी.

संतुलित आहार लें

शरीर में प्रोटीन, फाइबर, आयरन और कैल्शियम जैसे पोषक तत्वों की कमी होने से ही कमजोरी, चक्कर आना और हड्डियों में दर्द की समस्या हो जाती है. इसलिए जरूरी है कि व्रत के दौरान संतुलित आहार लें. प्रोटीन, फाइबर, आयरन और कैल्शियम युक्त चीजों को व्रत की थाली में जरूर शामिल करें.

इस तरह से करें व्रत की शुरुआत

डॉक्टर के अनुसार दिन की शुरुआत गर्म पानी और कड़ी पत्ते से करें. इसके बाद नाश्ते में हल्के फल और मेवे खा सकते हैं. व्रत रखने वाले लोग इसी तरह दोपहर, शाम और रात का अपना भोजन संयमित और हल्का रखें.

उपवास के दौरान लोग करते हैं ये गलतियां

उपवास रखने वाले कई लोग अक्सर कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जो कि सेहत पर भारी पड़ जाती है. इसलिए आप नीचे बताई गई गलतियां को करने से बचें-

भूखे रहकर अचानक से भारी या तला-भुना खाना खा लेना, जिससे पाचन में समस्या हो सकती है. प्यास लगने पर पानी कम पीना, जिससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है. पर्याप्त और संतुलित पोषण न लेना, जिससे कमजोरी और थकान हो सकती है नींद पूरी न करना, जिससे ‘मेटाबॉलिज्म' और रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित होती है. कई लोग व्रत वाले दिन खाली पेट दही खा लेते हैं. ऐसे करने पेट में एसिडिटी की समस्या हो जाती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)