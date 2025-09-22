नवरात्रि के दौरान 9 दिन का व्रत रखने पर भी फिट रहेगा शरीर, बस फ्लो कर लें डॉक्टर की ये सलाह

Navratri Fasting Tips: आज से नवरात्र शुरू हो गए है इस दौरान कई लोग उपवास करते हैं. नवरात्र के व्रत के दौरान शाम या रात के समय ही व्रत वाला खाना खाया जाता है. पूरे दिन भूखा रहने के बाद कई लोग रात में भारी भोजन कर लेते हैं. डॉक्टरों के अनुसार खाली पेट होने के बाद अगर एकदम से भारी भोजन किया जाए तो ‘मेटाबॉलिज्म' और पाचन तंत्र पर नकारात्मक असर डाल सकता है. आमतौर पर, नवरात्र में उपवास करने वाले श्रद्धालु दिन में फल और रात्रि में आलू-साबूदाना की खिचड़ी, सिंघाड़े के आटे का हलवा, लौकी, कद्दू, दूध, दही या पनीर इत्यादि चीजों का सेवन करते हैं.

नवरात्रि व्रत कैसे करें

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, नौ दिन तक खाने का यह पैटर्न नुकसानदायक साबित हो सकता है. दिनभर भोजन न करने से शरीर की ऊर्जा की जरूरत पूरी नहीं हो पाती है और शाम या रात्रि में भारी भोजन लेने से पाचन तंत्र पर दबाव पड़ता है. इससे अपच, एसिडिटी और पेट में भारीपन की शिकायत हो सकती है.

दिल्ली स्थित अपोलो स्पेक्ट्रा अस्पताल के ‘डायटिक्स एंड न्यूट्रिशन विभाग' की वरिष्ठ कंसलटेंट दिव्या मलिक ने ‘पीटीआई-भाषा' से कहा, “नौ दिन के उपवास में दिनभर कुछ न खाना और रात्रि में एक बार भारी भोजन लेने से पाचन तंत्र पर दबाव पड़ता है. मेटाबॉलिज़्म भी धीमा पड़ सकता है क्योंकि भूखे रहने के बाद एक बार में ज्यादा खाना खाने से शरीर कैलोरी को सही तरीके से जलाने में मुश्किल महसूस करता है.”

उन्होंने कहा, “बेहतर यह है कि भोजन थोड़ा हल्का और संतुलित किया जाए तथा पानी पर्याप्त पीया जाए ताकि पाचन सही रहे और शरीर को नुकसान न हो.” इसके अलावा, व्रत के दौरान सही मात्रा में प्रोटीन न लेने पर शरीर में फैट बढ़ सकता है और लंबे समय में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उभर सकती हैं.

कामकाजी महिलाओं के लिए व्रत के दौरान शारीरिक ऊर्जा बनाए रखना और अधिक चुनौतीपूर्ण होता है. उपवास के दौरान संतुलित आहार नहीं लेने से शरीर में प्रोटीन, आयरन और कैल्शियम जैसे जरूरी पोषक तत्वों की कमी हो सकती है, जिससे कमजोरी, चक्कर आना और हड्डियों में दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

