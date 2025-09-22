ये रोग होने पर नहीं खेलना चाहिए गरबा, नवरात्र के दौरान हेल्थ को न करें नजरअंदाज

Kin Logo Ko Garba Nahi Khelna Chahiye: नवरात्रि उत्सव के दौरान मां दुर्गा की पूजा और अनुष्ठान किया जाता है. इस दौरान कई जगहों पर गरबा और डांडिया का आयोजन भी होता है और लोग जमकर इसमें हिस्सा भी लेते हैं. गरबा से पहले मां दुर्गा की आरती और समापन पर पुनः पूजा की परंपरा होती है. पूजा करने के बाद गरबा खेलना शुरू किया जाता है. गरबा खेलते समय काफी एनर्जी की जरूरत होती है और ये जोश वाला डांस माना जाता है. इसलिए गरबा खेलते समय कुछ सावधानी बरतनी चाहिए. वहीं जिन लोगों को गंभीर रोग हैं उन्हें अधिक गरबा नहीं खेलना (Garba Khelna) चाहिए.

इन रोगों से ग्रस्त लोगों को नहीं खेलना चाहिए गरबा

दिल के रोगी

दिल के रोगियों को गरबा और डांडिया खेलने से परहेज करना चाहिए. पिछले कुछ सालों में ऐसे कई केस देखने को मिले हैं, जहां दिल का दौरा पड़ने से कई लोगों की मौत हुई है. इसलिए दिल के रोगी गरबा और डांडिया से दूरी बनाकर रखें.

हाई बीपी के लोग

जिन लोगों को हाई बीपी रहता है, उनको भी अधिक गरबा खेलने से बचना चाहिए. गरबा खेलने के दौरान शरीर काफी एक्टिव हो जाता है, ऐसे में बीपी और बढ़ सकता है.

सर्जरी वाले लोग

जिन लोगों की हाल ही में कोई सर्जरी हुई है, उनको भी गरबा खेलने से परहेज करना चाहिए. इसके अलावा जो लोग अभी गंभीर बीमारी से निकले हैं वो भी गरबा न खेले तो बेहतर है. इसे खेलने से कमजोरी और थकान हो सकती है.

गरबा और डांडिया खेलते समय रखें इन बातों का ध्यान

अगर आप गरबा और डांडिया खेल रहे हैं तो नीचे बताई गई बातों का ध्यान जरूर रखें.

लगातार गरबा और डांडिया न खेले. 15 मिनट के बाद ब्रेक जरूर लें समय-समय पर पानी पीते रहे खाली पेट गरबा खेलने की गलती न करें गरबा खेलने के दौरान अगर खूब पसीना आए तो थोड़ी देर के लिए रुक जाएं. अगर 9 दिन का व्रत रखा है तो गरबा से दूरी बना लें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)