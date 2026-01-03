मुस्तफिजुर के आईपीएल निकाला से बांग्लादेश घबराया, T20 वर्ल्ड कप के लिए की बड़ी मांग

Bangladesh Cricket Board Approach ICC for World Cup Venue Change: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के निर्देश के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 के लिए चुनी गई अपनी टीम से रिलीज कर दिया है. बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने शनिवार को केकेआर को टीम से मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने का निर्देश दिया था. यह फैसला दिसंबर में बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लोगों के खिलाफ हिंसात्मक घटनाओं के बाद लिया गया है. बांग्लादेश में हुई हिंसा में हिंदुओं की मौत के बाद भारत में सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर टीम से बाहर करने का कैंपेन चलाया था. जिसके बाद बीसीसीआई ने यह फैसला लिया है. वहीं अब एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बीसीसीआई के इस कदम के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को अप्रोच किया है और उनसे टी20 वर्ल्ड कप के वेन्यू बदलने की मांग की है.

बांग्लादेश ने की वेन्यू चेंज करने की मांग

भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन होना है. 7 फरवरी से टूर्नामेंट की शुरुआत होनी है. उससे पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से संपर्क किया है और उनसे अपने टी20 विश्व कप के मैचों के वेन्यू में बदलाव की मांग की है. बांग्लादेश को वेस्टइंडीज (7 फरवरी, 2026), इटली (9 फरवरी) और इंग्लैंड (14 फरवरी) के खिलाफ कोलकाता के ईडन गार्डन्स और नेपाल (17 फरवरी) के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मैच खेलना है. बांग्लादेश ने भारत में अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर आशंका व्यक्त की है और इसलिए आयोजन स्थल में बदलाव की मांग की है.

बीसीबी के एक शीर्ष अधिकारी ने टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट को बताया कि वह बीसीसीआई द्वारा लिए गए फैसले के बाद गेंद आईसीसी के पाले में डाल देंगे, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है. बीसीबी अधिकारी ने बताया,"मुस्तफिजुर को रिलीज किए जाने के संबंध में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि यह उनका आंतरिक मामला है, लेकिन जहां तक ​​विश्व कप में भाग लेने की बात है, यह एक आईसीसी कार्यक्रम है, और वे सब कुछ ध्यान में रखने के बाद अंतिम फैसला करेंगे."

अधिकारी ने कहा कि बीसीबी जल्द से जल्द आईसीसी के साथ टी20 विश्व कप के संबंध में मामला उठाएगा और बताया कि भारत द्वारा 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान की यात्रा करने से इनकार करने के बाद, पाकिस्तान ने भी भारत में नहीं खेलने का फैसला किया है.

मुस्तफिजुर रहमान को किया गया रिलीज

इससे पहले दिन में बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने केकेआर से देश भर में फैली अशांति के कारण मुस्तफिजुर को आईपीएल अनुबंध से मुक्त करने के लिए कहा. सैकिया ने कहा,"बीसीसीआई ने केकेआर को बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज करने का निर्देश दिया है. बीसीसीआई उन्हें अपनी पसंद के किसी भी रिप्लेसमेंट खिलाड़ी को चुनने की अनुमति देगा."

बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के स्वामित्व वाली कोलकाता नाइट राइडर्स ने बाद में मुस्तफिजुर की रिहाई की पुष्टि की. मुस्तफिजुर रहमान को टीम से रिलीज करने पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने एक बयान में कहा, "फ्रेंचाइजी स्पष्ट करती है कि बीसीसीआई ने आईपीएल के रेगुलेटर के तौर पर उसे आने वाले इंडियन प्रीमियर लीग सीजन से पहले मुस्तफिजुर रहमान को टीम से रिलीज करने का निर्देश दिया है. यह रिलीज भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के निर्देश पर, सही प्रक्रिया और सलाह के बाद की गई है. बीसीसीआई, आईपीएल के नियमों के अनुसार कोलकाता नाइट राइडर्स को एक रिप्लेसमेंट खिलाड़ी की इजाजत देगा. आगे की जानकारी सही समय पर दी जाएगी."

आईपीएल 2026 के लिए हुई नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को 9.20 करोड़ में खरीदा था. 30 साल के मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश के शीर्ष तेज गेंदबाज हैं और दुनियाभर की लीग में खेलते हैं. वह आईपीएल में 2016 से खेल रहे हैं. पूर्व में वह सनराइजर्स हैदराबाद, मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स और सीएसके के लिए खेल चुके हैं. इस दौरान 60 मैचों में उन्होंने 65 विकेट ले चुके हैं.

