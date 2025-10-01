Nabhi Khisakne Ke Lakshan aur Ilaj: नाभि का खिसकना तब होता है, जब नाभि अपनी प्राकृतिक केंद्रीय स्थिति से हट जाती है. इस स्थिति से पेट में असुविधा, पाचन संबंधी अनियमितताएं और यहां तक कि शरीर के अन्य हिस्सों में भी दर्द हो सकता है. हालांकि यह जानलेवा स्थिति नहीं है, लेकिन अगर इसका इलाज न किया जाए तो समस्याएं बढ़ सकती हैं. ऐसे में आइए जानते हैं नाभि खिसकने के कारण, लक्षण और उपचार के बारे में.

नाभि खिसक जाए तो ऐसे करें घर पर इलाज, यहां जानें- ठीक करने से आसान उपाय | Nabhi Khisak Jaye To Kya Kare

नाभि क्यों खिसकती है? | Why does navel displacement happen?

नाभि खिसकने को अंग्रेजी में "Navel Displacement" या "Navel Dislocation" कहते हैं. इसे "Misaligned Navel" भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है नाभि का सही स्थिति से हट जाना. नाभि खिसकना तब होता है जब पेट की मांसपेशियां गलत तरीके से सरक जाती हैं, जिससे नाभि अपनी केंद्रीय स्थिति से हट जाती है, और यह अक्सर भारी वजन उठाने या अचानक की गई गतिविधि, शारीरिक तनाव, कमजोर मांसपेशियां, कब्ज और पेट फूलने जैसी पाचन समस्याओं, दुर्घटनाओं के कारण हो सकती है.

नाभि खिसकने के लक्षण | Nabhi Khisakne Ke Lakshan

- अगर आपकी नाभि खिसक गई है, तो आप गर्म तेल से पेट की हल्की मालिश, गर्म सिकाई कर सकते हैं. इससे आपको काफी राहत मिलेगी.

- नाभि पर तेल आपको गोलाकार गति में नीचे की ओर हल्का दबाव डालते हुए लगाना है. ऐसा करने के बाद आपको दर्द से राहत मिल सकती है.

- नाभि खिसकने पर आप अपने पेट के निचले हिस्से पर 15-20 मिनट तक गर्म, गीला तौलिया या हीटिंग पैड रख सकते हैं. इससे दर्द से काफी राहत मिल सकती है.

- अगर पेट की नाभि खिसक जाएं तो घुटने से छाती तक स्ट्रेच करें. ऐसा करने से पेट की मांसपेशियों को काफी आराम मिलेगा.

- यदि नाभि का खिसकना लगातार हो रहा है और स्थिति भीर है, तो आयुर्वेदिक चिकित्सक या डॉक्टर से संपर्क करें.

नाभि खिसकने के दौरान क्या न करें | Nabhi Digne Par Kya Kare aur Kya nahi kare

जब आपकी नाभि खिसक जाए, तो ऐसी गतिविधियों से बचें जो आपके पेट पर दबाव डालें या आपके कोर पर दबाव डालें, जैसे भारी सामान उठाना, अचानक मुड़ना या झुकना, खाने के तुरंत बाद जोरदार व्यायाम करना और तंग कपड़े पहनना.



इसी के साथ आपको ऐसे खाद्य पदार्थों से भी बचना चाहिए जो पेट फूलने और गैस का कारण बनते हैं, जैसे प्रोसेस्ड फूड, मीठे स्नैक्स और कार्बोनेटेड ड्रिंक, क्योंकि ये बेचैनी को बढ़ा सकते हैं और रिकवरी को धीमा कर सकते हैं. इसके बजाय, ऐसी डाइट पर ध्यान दें जो आसानी से पच सके. इन सब बातों का ध्यान रखने से आप खुद को भविष्य में नाभि खिसकने से बचा सकते हैं.

