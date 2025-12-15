विज्ञापन

धुरंधर की कामयाबी पर पहली बार रणवीर सिंह का आया रिएक्शन, कहा- 'नजर और सब्र'

एक्टर रणवीर सिंह ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर धुरंधर की कामयाबी पर रिएक्शन दिया है, जो वायरल हो रहा है.

रणवीर सिंह ने धुरंधर की कामयाबी पर दिया रिएक्शन
नई दिल्ली:

धुरंधर की सफलता बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बना रही है. जहां फिल्म ने दूसरे हफ्ते में पुष्पा 2 का भी रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है तो वहीं केवल 10 दिनों में फिल्म ने बजट से दोगुनी कमाई कर ली है. जबकि रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना के किरदारों को फैंस का खूब प्यार मिल रहा है. इसी बीच रणवीर सिंह ने इंस्टाग्राम पर धुरंधर की कामयाबी पर रिएक्शन देते हुए स्टोरी शेयर की है, जिसमें उन्होंने लिखा, किस्मत की एक बहुत खूबसूरत आदत है कि वो वक्त आने पर बदलती है... लेकिन फिलहाल. नजर और सब्र.

धुरंधर ने दूसरे वीकेंड पर बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है. फिल्म ने दो दिनों में 100 करोड़ का कलेक्शन किया है. वहीं 10 दिनों में फिल्म का कलेक्शन 351 करोड़ हो गया है, जबकि वर्ल्डवाइड कलेक्शन 500 करोड़ पार हो चुका है. इस संदेश के ज़रिए रणवीर ने दर्शकों के प्रति दिल से आभार जताया और उस भरोसे, धैर्य और अटूट समर्थन को स्वीकार किया जो कठिन समय में भी उनके साथ खड़ा रहा. सादगी से भरा लेकिन भावनाओं से  यह नोट उनके विनम्र स्वभाव को दर्शाता है. एक ऐसा कलाकार जो जश्न से ज़्यादा अपने दर्शकों से जुड़ाव को महत्व देता है. 

धुरंधर की बात करें तो फिल्म का निर्देशन आदित्य धर ने किया है. रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, सारा अर्जुन, राकेश बेदी, मानव गोहिल, दानिश पंडोर, सौम्या टंडन, गौरव गेरा और नवीन कौशिक अहम किरदार में नजर आ रहे हैं. इस फिल्म में को दो पार्ट में रिलीज किया जाना है, जिसका पहला पार्ट 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में आ चुका है. जबकि दूसरा पार्ट मार्च में रिलीज किया जाना है.

यह फिल्म बॉक्स-ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन कर रही है. इसी के साथ केवल 10 दिनों में ही फिल्म 2025 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म और 2025 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इंडियन फिल्म बनने की ओर कदम बढ़ा चुकी है.

 

