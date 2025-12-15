पेट से आवाज आने का क्या मतलब है? डॉक्टर से जानें कैसे कम होगी ये गुड़-गुड़ की आवाज

Stomach Growling: कई लोगों की शिकायत होती है कि उनके पेट से अक्सर 'गुड़-गुड़' की आवाज आती रहती है. कई बार यह आवाज इतनी तेज होती है कि शर्मिंदगी का कारण बन जाती है. अब, ज्यादातर लोग इसे सिर्फ भूख से जोड़ते हैं. लेकिन कई बार पेट भर खाने के बाद भी आवाज कम नहीं होती है. अब, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. आइए एक्सपर्ट से जानते हैं पेट से इस तरह की आवाज क्यों आती है, साथ ही जानेंगे इस कंडीशन में क्या करना चाहिए.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

इसे लेकर मशहूर अमेरिकी डॉक्टर एरिक बर्ग ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर बर्ग बताते हैं, पेट से इस तरह आने वाली आवाज का मुख्य कारण एक नेचुरल प्रक्रिया है, जिसे Migrating Motor Complex (MMC) कहा जाता है. यह हमारे शरीर के 'हाउसकीपिंग सिस्टम' की तरह काम करती है. जब हम बहुत देर तक कुछ नहीं खाते हैं, तब यह सिस्टम छोटी आंत में बचे हुए खाने के कण, गंदगी और बैक्टीरिया को आगे की ओर धकेलता है. इसी दौरान आंतों में हलचल होती है और आवाज आती है.

डॉक्टर आगे बताते हैं, अगर यह सिस्टम सही से काम न करे, तो SIBO (Small Intestinal Bacterial Overgrowth) नाम की समस्या हो सकती है. इसमें छोटी आंत में जरूरत से ज्यादा बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, जबकि ज्यादा बैक्टीरिया बड़ी आंत में होने चाहिए.

यानी पेट से आवाज आना हमेशा कोई बीमारी नहीं होती है, बल्कि कई बार यह शरीर की सफाई के प्रोसेस का संकेत हो सकता है.

डॉक्टर बर्ग के अनुसार, पेट की गुड़-गुड़ कम करने के लिए कुछ छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देना जरूरी है. जैसे-

बार-बार खाने से बचें. हर थोड़ी देर में कुछ न कुछ खाने से MMC को काम करने का मौका नहीं मिलता.

इंटरमिटेंट फास्टिंग अपनाएं. 16 से 18 घंटे का फास्ट शरीर को अंदर से साफ करने में मदद करता है. इससे बैक्टीरिया कंट्रोल में रहते हैं और पेट की आवाज कम होती है.

पेट की एसिडिटी ठीक रखें. डॉक्टर बताते हैं, सही मात्रा में पेट का एसिड पाचन को बेहतर बनाता है और बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकता है.

इन सब से अलग तनाव कम करें. ज्यादा स्ट्रेस से पाचन तंत्र पर बुरा असर पड़ता है, जिससे भी पेट की आवाज बढ़ सकती है.

हालांकि, अगर आवाज के साथ गैस, सूजन या दर्द महसूस हो, तो इसे नजरअंदाज न करें. इस कंडीशन में एक बार हेल्थ एक्सपर्ट से सलाह लेना जरूरी हो जाता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.



