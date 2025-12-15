विज्ञापन

धुरंधर एक्टर अक्षय खन्ना के सगे बड़े भाई की 7 फोटो, न्यूड फोटोशूट से हुए थे खूब वायरल

अक्षय खन्ना को तो आप पूरी तरह जान ही चुके होंगे, पिछले कुछ दिनों से उन्हीं का नाम चर्चा में लेकिन क्या आप उनके बड़े भाई को जानते हैं?

अक्षय कुमार के बड़े भाई दिखते हैं बड़े हैंडसम
नई दिल्ली:

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी धुरंधर के बाद से केवल एक नाम चर्चा में है. ये नाम है अक्षय खन्ना. लीड रोल में रणवीर सिंह हैं लेकिन सुर्खियां बटोरीं फिल्म में नेगेटिव किरदार निभा रहे अक्षय खन्ना ने. अक्षय इस फिल्म में एक खूंखार अपराधी के किरदार में नजर आए हैं. वह खतरनाक शख्सियत जिसने 13-14 की उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रखा और इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. अक्षय खन्ना का किरदार इससे इंस्पायर्ड था. अक्षय खन्ना ने फिल्म के लिए अपना लुक ट्रांसफॉर्म किया. इसके अलावा उनका एक डांस स्टेप काफी वायरल हुआ. अक्षय खन्ना की चर्चा के बीच उनके परिवार के बारे में भी जानने में फैन्स की दिलचस्पी बढ़ी. बस यही देखते हुए हमने सोचा क्या ना हम आपको उनके बढ़े भाई से मिलवाएं. 

कौन है अक्षय खन्ना का बड़ा भाई ?

अक्षय खन्ना के बड़े भाई राहुल खन्ना हैं. राहुल भी अक्षय की तरह एक्टर रहे हैं. इसके अलावा उन्होंने बतौर वीजे, मॉडल और राइटर भी काम किया है. वह विनोद खन्ना के सबसे बड़े बेटे हैं और अक्षय के बड़े भाई है. अक्षय खन्ना ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1999 में फिल्म अर्थ से की थी. इसके लिए उन्हें बेस्ट मेल डेब्यू का फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला था. उन्हें आखिरी बार साल 2023 में फिल्म लॉस्ट में देखा गया था. टीवी की बात करें तो 1994 से 1998 तक वह MTV Asia में बतौर वीजे काम कर रहे थे. 

न्यूड फोटोशूट से हुई थी कंट्रोवर्सी

राहुल खन्ना ने साल 2022 में अपनी एक न्यूड फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की थी. इस तस्वीर ने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी थी. तस्वीर आप यहां देख सकते हैं. इस तस्वीर ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं और मलाइका अरोड़ा, नेहा धूपिया से लेकर दिया मिर्जा तक टॉप एक्ट्रेसेज ने इस पर कमेंट भी किया था.

