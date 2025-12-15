क्या ठंड के मौसम में बच्चे की नारियल तेल से मालिश कर सकते हैं? पीडियाट्रिशियन से जानें बच्चे को नारियल तेल लगाना चाहिए या नहीं

Which oil is best for babies in winter: सर्दियों में बच्चों को खास देखभाल की जरूरत होती है. जरा सी भी लापरवाही बच्चे के बीमार होने का कारण बन सकती है. ऐसे में सर्दियों के मौसम में मां-बाप के कई सवाल होते हैं. इन्हीं सवालों में से एक है कि क्या इस मौसम में बच्चे की नारियल के तेल से मसाज कर सकते हैं? नारियल का तेल ठंडा होता है, ऐसे में माता-पिता की चिंता होती है कि कहीं इससे मसाज करने पर बच्चे को ठंड तो नहीं लग जाएगी? इस बारे में मशहूर पीडियाट्रिशियन संदीप गुप्ता ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. आइए जानते हैं इस वीडियो में बच्चों के डॉक्टर क्या कहते हैं.

बच्चे को दूध पिलाने वाली बोतल कितने दिनों में बदल देनी चाहिए? Parenting Coach से जानें एक बोतल से कितने दिनों तक दूध पिलाना है सही

ठंड में बच्चे की नारियल तेल से मालिश करें या नहीं?

डॉक्टर संदीप गुप्ता के अनुसार, ठंड में बच्चे की नारियल तेल से मालिश करना बिल्कुल सुरक्षित है, बस कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है. नारियल तेल को हल्का गुनगुना करके बच्चे की मालिश करें. बहुत ठंडा या बहुत गर्म तेल बच्चे को न लगाएं.

नारियल तेल बच्चों की स्किन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है. डॉक्टर बताते हैं, यह स्किन को गहराई से मॉइस्चराइज करता है, ड्राईनेस और रैशेज से बचाता है, स्किन को सॉफ्ट और हेल्दी रखता है, साथ ही ठंड के मौसम में स्किन पर एक नेचुरल प्रोटेक्शन लेयर बना लेता है. ऐसे में अगर बच्चे की स्किन ड्राई रहती है, तो नारियल तेल से मालिश करना अच्छा विकल्प हो सकता है.

वीडियो में संदीप गुप्ता आगे कहते हैं, अगर आप नारियल तेल से भी बेहतर नतीजे चाहते हैं, तो तिल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. कई रिसर्च में पाया गया है कि तिल के तेल से मालिश करने से बच्चों के विकास में मदद मिलती है. यह खासकर समय से पहले जन्मे बच्चों में वजन बढ़ाने में मदद करता है, स्किन को मॉइस्चराइज करता है, साथ ही इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो भी बच्चे को फायदा पहुंचाते हैं. ऐसे में आप तिल के तेल से अपने बच्चे की मालिश कर सकते हैं.

डॉक्टर गुप्ता बच्चे की मालिश करते हुए कुछ खास बातों पर ध्यान देने की सलाह देते हैं. जैसे-

तेल हमेशा हल्का गुनगुना ही लगाएं.

मालिश करते समय बहुत ज्यादा दबाव न डालें.

बच्चे को मालिश के बाद ठंड न लगे, इसका ध्यान रखें.

अगर स्किन पर रैश, लालिमा या एलर्जी दिखे तो तेल का इस्तेमाल बंद करें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.