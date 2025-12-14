विज्ञापन

श्रीदेवी की हमशक्ल ने धर्मेंद्र की फिल्म के आइकॉनिक सीन को किया रिक्रिएट, वीडियो पर फैंस ने खूब लुटाया प्यार

इस लड़की ने धर्मेंद्र और श्रीदेवी की फिल्म नाका बंदी का इस मजेदार सीन  को अपनी एक्टिंग से और भी मजेदार बना दिया है.

नई दिल्ली:

इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के दमदार एक्टर धर्मेंद्र आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी फिल्में और उनके एक-एक किरदार आज भी उनके चाहने वालों की नजर में बसे हुए हैं. धर्मेंद्र का बीती 24 नवंबर को निधन हो गया था. हिंदी सिनेमा के ही-मैन के निधन से पूरा देश अभी भी शोक में है और उनके फैंस को उनकी रह-रहकर याद सता रही है. धर्मेंद्र को याद करते हुए उनके फैंस सोशल मीडिया पर अलग-अलग अंदाज से श्रद्धांजलि दे रहे हैं. इस कड़ी में धर्मेंद्र की इस नन्ही फैन ने लोगों का दिल जीत लिया है. इस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने धर्मेंद्र और श्रीदेवी को इतने खूबसूरत और शानदार अंदाज में श्रद्धांजलि दी है कि जो देखे बस खुश हो जाए.


धरमजी और श्रीदेवी के लुक में शानदार एक्ट
भूमिका तिवारी नामक इस लड़की ने धर्मेंद्र और श्रीदेवी को शानदार ट्रिब्यूट देते हुए इस जोड़ी की फिल्म नाका बंदी का एक मजेदार सीन बहुत ही खूबसूरती से रिक्रिएट किया है. इस वीडियो में देखेंगे कि भूमिका ने खुद ही धर्मेंद्र और श्रीदेवी का गेटअप ले काबिले तारीफ एक्टिंग की है.

इस वीडियो को पोस्ट कर उन्होंने लिखा है, 'श्रीदेवी मैम और धर्मेंद्र सर को श्रद्धांजलि, धर्मेंद्र सर और श्रीदेवी जी की विरासत को अपनी तरफ से एक छोटी सी श्रद्धांजलि'. इस वीडियो पर अब लोग इस दिवंगत स्टार जोड़ी के फैंस लाइक कर भूमिका के प्रयास की तारीफ कर रहे हैं. इस वीडियो को 8 हजार से ज्यादा लोगों ने लाइक कर लिया है. वहीं, इस वीडियो का कमेंट बॉक्स रेड हार्ट इमोजी से भर चुका है.

शशि, अमिताभ से लेकर राजेश और धर्मेंद्र तक, 70-80 के सुपरस्टार्स का Gen Z अवतार वायरल, विनोद खन्ना पर फैंस ने लुटाया प्यार

लोगों को आई धरम जी और श्रीदेवी की याद

कमेंट की बात करें तो भूमिका के इस एक्ट पर एक यूजर ने लिखा है, 'वाह क्या एक्टिंग की है आपने'. दूसरा यूजर लिखता है, आपने तो धरमजी और चांदनी की याद दिला दी'. तीसरे यूजर ने लिखा है, 'ऐसा लगा जैसे हकीकत में धर्मेंद्र और श्रीदेवी ही एक्टिंग कर रहे हैं'. चौथा लिखता है, 'इस वीडियो को देखने के बाद मुझे धरम पाजी और श्रीदेवी की याद आ गई'. अब इस वीडियो पर तारीफों के साथ-साथ इमोशनल कमेंट्स की भरमार हो रही है. कईयों ने कमेंट बॉक्स में नम आंखों वाले इमोजी पोस्ट कर धरमजी और श्रीदेवी को श्रद्धांजलि दी है, तो कईयों ने फायर और रेड हार्ट इमोजी शेयर किए हैं.

