रात में लौंग खाकर सोने से क्या होता है? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया एक बार में कितनी लौंग खानी चाहिए

Benefits of cloves at Night: लौंग एक ऐसा मसाला है, जो लगभग हर भारतीय रसोई में पाया जाता है. ये खाने में स्वाद जोड़ने से अलग सेहत के लिए भी बेहद अच्छी मानी जाती है. खासकर रात को सोने से पहले लौंग खाने से आपको एक साथ कई लाभ मिल सकते हैं. न्यूट्रिशनिस्ट राजमनी पटेल ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने लौंग के कुछ ऐसे ही फायदे बताए हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में, साथ ही जानेंगे एक दिन में कितनी लौंग खाना सही है.

रात को लौंग खाकर सोने के फायदे

न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, लौंग पाचन एंजाइम्स के स्राव को बढ़ाती है. इससे गैस, एसिडिटी, अपच और पेट फूलने की समस्या कम हो सकती है.

लौंग में यूजेनॉल नाम का एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो बैक्टीरिया और वायरल इंफेक्शन से लड़ने में मदद करता है और इम्यूनिटी को बढ़ाता है.

लौंग नेचुरल कफ सप्रेसेंट की तरह काम करती है. यह गले की खराश और बलगम को कम कर सकती है. ऐसे में अगर आपको रात को सोते समय खांसी परेशान करती है या सोते-सोते नाक बंद हो जाती है, तो आपके लिए लौंग का सेवन फायदेमंद हो सकता है.

लौंग में दर्द कम करने वाले गुण होते हैं. खासकर इसका सेवन करने से दांत के दर्द, गले में दर्द या बॉडी पेन में फायदा मिल सकता है.

लौंग के कुछ तत्व तनाव कम करने में मदद करते हैं, जिससे नींद गहरी और बेहतर हो सकती है.

लौंग इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर करती है और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में मदद कर सकती है.

यूजेनॉल लिवर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में भी मदद कर सकता है.

इन सब से अलग लौंग ओरल बैक्टीरिया को खत्म करती है और सांस को फ्रेश रखती है. इससे सुबह के समय मुंह में बदबू की शिकायत कम हो सकती है.

न्यूट्रिशनिस्ट कहती हैं, रात में खाना खाने के बाद लौंग को मुंह में रखकर धीरे-धीरे चबाएं. इसका अर्क धीरे-धीरे निगल लें. सख्त डंठल चाहें तो निकाल सकते हैं.

राजमनी पटेल बताती हैं, 1 लौंग रोज खाना ज्यादातर लोगों के लिए सुरक्षित होता है. आप चाहें, तो 2 लौंग खा सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा बिल्कुल न खाएं.

गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाएं रोज लौंग खाने से पहले एक बार एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें.

जिनको एसिडिटी या अल्सर की समस्या रहती है, उन्हें लौंग के सेवन से बचना चाहिए.

इन सब से अलग अगर आप ब्लड थिनर की दवाएं ले रहे हैं, तो लौंग का सेवन न करें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.