लटकती हुई तोंद हो जाएगी गायब, वो भी एकदम नेचुरल तरीके से, बस करने होंगे ये 8 काम...

पेट की चर्बी कैसे कम करें?

खास बातें बेली फैट कम करने के नेचुरल उपाय

वहीं प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड और अधिक तला भुना खाने से परहेज करें.

भूख से अधिक न खाएं, भोजन को एक सीमित मात्रा में रखें.

How To Reduce Belly Fat: बहुत अधिक पेट की चर्बी (Belly Fat) कुछ पुरानी बीमारियों के जोखिम को बढ़ा सकती है. लटकती हुई तोंद आपकी पर्सनालिटी को तो खराब करती ही है, कई बीमारियों की वजह भी बनती है. डायबिटीज हो या हाई बीपी (High BP) या हार्ट (Heart) से जुड़ी समस्याएं मोटापा (Obesity) इन सभी की वजह बनता है. ऐसे में आप नेचुरल तरीके (Natural Way) से बेली फैट को कम (Want to lose Belly Fat) करना चाहते हैं को यहां हम कुछ उपाय (Remedies) बता रहे हैं.