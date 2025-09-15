क्या आपके नाखून भी हो जाते हैं नीले, अनदेखा न करें सेहत से जुड़ा ये खतरनाक साइन

विज्ञापन
Read Time: 3 mins
Nakhun Ka Rang Nila Hone Ka matlab: नाखूनों के रंग सेहत के बारे में काफी कुछ संकेत देते हैं. इनके रंग को देखकर पता लगाया जा सकता है कि आपका शरीर स्वस्थ है कि नहीं. नाखूनों का रंग अगर हल्का गुलाबी हो, तो समझ लें शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सही से हो रहा है. वहीं रंग अगर नीला हो तो ये खतरे की घंटी है. डॉक्टरों के अनुसार नाखूनों का रंग नीला दिखे तो ये खून में ऑक्सीजन की कमी का संकेत हो सकता है, इसके अलावा हार्ट या लंग्स की बीमारी होना का भी संकेत माना जाता है. हालांकि नीले नाखून होने के और भी कारण हो सकते हैं. इसलिए आप एक बार डॉक्टर से जरूर इन्हें चेक करवा लें. 

Photo Credit: iStock

नाखूनों के हरे होने का मतलब

नाखूनों का रंग अंदर से हल्का काला और हरा दिखे तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है. बैक्टीरियल इन्फेक्शन अपने आप सही नहीं होता है. इसकी दवाई लेने पड़ती है. दवाई खाकर ही इसे दूर किया जा सकता है.

नाखूनों का सफेद होना

नाखून ज्यादा सफेद दिखे तो हो सकता है आपके शरीर में खून की कमी हो. जबकि पीले नाखून को डायबिटीज का संकेत माना जाता है. शरीर में खून की कमी होने पर आप आयरन युक्त खाने का सेवन अधिक करें. 

बार-बार नाखूनों का टूटना

कई लोगों के नाखून अपने आप ही टूटने लग जाते हैं और काफी पतले भी हो जाते हैं. ऐसा मुख्य तौर पर पोषक तत्वों की कमी और असंतुलित हॉर्मोन के कारण होता है. अगर आपके नाखून कमजोर हो रहे हैं तो इसे हल्के में ने ले और डॉक्टर से चेकअप जरूर करवा लें.

नाखूनों की देखभाल कैसे करें

रोज रात को सोने से पहले नाखूनों को मॉइस्चराइज जरूर करें. साथ ही खाने में पोषक तत्व वाली चीजों को शामिल करें. एक दिन में कम से कम दो बार दूध जरूर पीएं. साथ ही पनीर, हरी सब्जी, दही, बादाम जैसी चीजों को अपनी डाइट में शामिल कर लें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

Nail Color Health Problems, Nakhun Ka Rang, Nakhun Nila Hone
