How do I treat my girlfriend on her period? पीरियड के दौरान मूड स्विंग्स (Periods) होते हैं इस बात से तो हम सभी वाकिफ हैं, लेकिन कई बार ये मूड स्विंग्स दो लोगों के बीच झगड़े का कारण बन जाते हैं. एक तरफ जहां पीरियड के दौरान दर्द की वजह से लड़कियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, वहीं उनके मूड स्विंग्स (Mood Swings) से उनके पति या बॉयफ्रेंड (Boyfriend) को भी दिक्कत होती है. मेल पार्टनर को पीरियड के बारे में पता तो होता है पर क्योंकि उन्होंने इस दर्द को खुद महसूस नहीं किया होता इसलिए इस सिचुएशन को हैंडल करने में उन्हें बेहद परेशानी महसूस होती है. ऐसे में आज हम आपको बता रहे हैं पीरियड के दौरान मूड स्विंग होने पर गर्लफ्रेंड (Girlfriend) या वाइफ के मूड को कैसे हैंडल कर सकते हैं.

पीरियड के दौरान अपने पार्टनर का कुछ इस तरह रखें ख्याल | Tips to comfort your girlfriend during her periods