Periods से एक हफ्ते पहले पीना शुरू कर दें ये पानी, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया नहीं होगा दर्द, कमजोरी और थकान से भी मिलेगा छुटकारा

How to reduce period pain: न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, अगर महिलाएं पीरियड्स शुरू होने से एक हफ्ते पहले से एक खास ड्रिंक पीना शुरू कर दें, तो उन्हें दर्द, थकान और कमजोरी से छुटकारा मिल सकता है.

कैसे कम करें पीरियड पैन?

How to reduce period pain: पीरियड्स के दौरान ज्यादातर महिलाएं पेट में तेज दर्द, थकान और कमजोरी जैसी समस्याओं का सामना करती हैं. वहीं, कुछ मूड स्विंग्स से परेशान रहती हैं. अगर आप भी इन्हीं महिलाओं में से एक हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. यहां हम आपको एक बेहद आसान नुस्खा बता रहे हैं, जो इन तमाम समस्याओं से निजात पाने में असर दिखा सकता है. अच्छी बात यह है कि ये नुस्खा पूरी तरह से नेचुरल है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

इसे लेकर फेमस न्यूट्रिशनिस्ट दीपशिखा जैन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में उन्होंने बताया कि अगर महिलाएं पीरियड्स शुरू होने से एक हफ्ते पहले से एक खास ड्रिंक पीना शुरू कर दें, तो उन्हें दर्द, थकान और कमजोरी से छुटकारा मिल सकता है.

कैसे तैयार करें ड्रिंक?
  • इसके लिए एक गिलास पानी में 5-6 काली किशमिश डालें.
  • साथ ही 2-4 केसर के धागे डालें.
  • इसे रातभर भिगोकर छोड़ दें.
  • अगली सुबह खाली पेट यह पानी पिएं और भीगी हुई किशमिश भी खा लें.
कैसे मिलते हैं फायदे?किशमिश

न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, किशमिश आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती है. यह खून की कमी को दूर करने में मदद करती है और शरीर में एनर्जी बनाए रखती है, साथ ही इसमें फाइबर भी होता है, जो पाचन को बेहतर बनाता है और ब्लोटिंग की समस्या कम करता है.

केसर

वहीं, केसर में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो पीरियड्स के दर्द और क्रैम्प्स को कम करते हैं. यह मूड स्विंग्स और चिड़चिड़ेपन को भी नियंत्रित करने में मदद करता है. केसर के सेवन से शरीर रिलैक्स महसूस करता है और तनाव कम होता है.

ऐसे में जब किशमिश और केसर को साथ में लिया जाता है तो यह कॉम्बिनेशन पीरियड्स के दौरान होने वाली थकान, कमजोरी और पेट दर्द से राहत दिलाने में मदद करता है. ऐसे में आप भी इस नुस्खे को आजमाकर देख सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

