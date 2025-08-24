विज्ञापन

Periods Travel Tips: अब पीरियड्स नहीं रोकेगा आपका सफर, अपनाएं ये स्मार्ट टिप्स..जो ट्रिप को बना देंगे आसान

Travel Tips: पीरियड्स के दौरान यात्रा थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन सही तैयारी और स्मार्ट टिप्स अपनाकर आप सफर को आरामदायक और आत्मविश्वासी बना सकती हैं. अब पीरियड्स आपके ट्रैवल प्लान्स को रोक नहीं पाएंगे.

Read Time: 3 mins
Share
Periods Travel Tips: अब पीरियड्स नहीं रोकेगा आपका सफर, अपनाएं ये स्मार्ट टिप्स..जो ट्रिप को बना देंगे आसान

Travel Tips During Periods: कई महिलाएं मासिक धर्म के दौरान यात्रा करने से कतराती हैं. उन्हें लगता है कि छुट्टियां खराब हो जाएंगी या फिर असुविधा बढ़ जाएगी, लेकिन सच ये है कि थोड़ी सी तैयारी और सही सोच अपनाकर आप सफर का मज़ा ले सकती हैं, चाहे वह लंबी फ्लाइट हो, सड़क यात्रा हो या पहाड़ों की ट्रेकिंग.

Latest and Breaking News on NDTV

मासिक धर्म के लिए ज़रूरी सामान पैक करें | Periods me travel hacks

यात्रा पर निकलने से पहले सबसे अहम है सही सामान पैक करना। अपने साथ टैम्पोन, पैड, पैंटीलाइनर, या मेंस्ट्रुअल कप/पीरियड पैंटी रखें। इस्तेमाल किए गए उत्पादों को रखने के लिए डिस्पोज़ल बैग ज़रूर पैक करें. साथ ही वेट वाइप्स, टिश्यू और हैंड सैनिटाइज़र आपके बैग में हमेशा होने चाहिए, खासकर तब जब साफ़-सफाई की सुविधा हर जगह न मिले.

Latest and Breaking News on NDTV

आराम और आत्मविश्वास के लिए सही कपड़े चुनें | menstrual travel guide

सफर के दौरान ढीले और हवादार कपड़े आपको आराम देंगे. ऊंची कमर वाली पैंट, फ्लोई ड्रेस या लंबा टॉप ट्राई करें. अगर रिसाव की चिंता है तो गहरे रंग के बॉटम पहनें और बैकअप के लिए पीरियड अंडरवियर का इस्तेमाल करें.

Latest and Breaking News on NDTV

दर्द और ऐंठन से निपटने के उपाय | travel hygiene tips

यात्रा में अचानक होने वाले क्रैम्प्स परेशानी बढ़ा सकते हैं, इसलिए अपने साथ दर्द निवारक दवा रखें (डॉक्टर की सलाह से). पोर्टेबल हीटिंग पैच भी काफी मददगार साबित हो सकते हैं. अगर आप हर्बल टी पसंद करती हैं, तो अदरक या कैमोमाइल टी पैक साथ रखें...ये सूजन और बेचैनी को कम करते हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

अपना शेड्यूल बनाकर चलें | travel hacks for women

अगर आपका पीरियड भारी फ्लो वाला है, तो यात्रा का शेड्यूल उसी हिसाब से सेट करें. पीरियड ऐप की मदद से पहले से प्लानिंग करें. सफर के बीच में बाथरूम ब्रेक की लोकेशन पहले से पता कर लें, ताकि अचानक असुविधा न हो.

Latest and Breaking News on NDTV

रिसाव से बचाव के आसान ट्रिक्स | comfortable travel during periods

डबल प्रोटेक्शन अपनाएं...जैसे कप और पैड एक साथ. कैरी-ऑन बैग में अतिरिक्त अंडरवियर और लेगिंग रखें. लंबी बस या ट्रेन यात्रा के दौरान एक छोटे तौलिये पर बैठना भी सुरक्षा देता है और आपको मन की शांति मिलती है.

Latest and Breaking News on NDTV

शरीर की सुनें और आराम करें | women travel hygiene tips

पीरियड्स के दौरान थकान और मूड स्विंग्स आम बात हैं. खुद को ज़्यादा थकाएं नहीं. समय-समय पर ब्रेक लें, हल्का और फाइबर युक्त भोजन खाएं और हाइड्रेटेड रहें.

Latest and Breaking News on NDTV

चलते-फिरते स्वच्छता | periods me travel hacks

अगर आप ग्रामीण या दूरदराज़ जगहों पर जा रही हैं, तो वेट वाइप्स और टिश्यू ज़रूर पैक करें. शौचालय साफ़ न मिले तो ये आपके काम आएंगे. एक छोटा तौलिया या स्कार्फ़ प्राइवेसी कवर के रूप में भी इस्तेमाल हो सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Travel Tips, Period Me Safar Kaise Kare, Travel Tips During Periods, Travel Hacks For Women, Periods Me Travel Tips
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com